Héloïse Martin dit avoir perdu "sa dignité" pour son retour à Fort Boyard

Elle était là pour la bonne cause... pas pour qu'on analyse ses courbes sous toutes les coutures. Le samedi 19 septembre 2020, France 2 a diffusé le tout dernier épisode de cette saison de Fort Boyard. Pour remporter les épreuves du Père Fouras, et récolter un maximum d'argent pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, Marine Lorphelin, Satya Oblette, Alexandre Devoise, Manu Levy et Héloïse Martin ont tout donné. Mais cette dernière a beaucoup hésité avant de participer à l'aventure. Sa première expérience lui avait valu de très nombreuses moqueries injustifiées.

La jeune femme de 24 ans prévenait tout le monde sur les réseaux sociaux : malgré la bienveillance d'Olivier Minne, des personnages de l'émission et des membres de son équipe, elle craignait vraiment son retour au Fort. C'est bien simple, il a fallu trouver les mots justes pour la convaincre et l'appeler sans relâche, sans désespérer. "J'appréhendais vraiment d'y participer une nouvelle fois, après tous les messages haineux reçus l'année dernière, a-t-elle expliqué à Télé Loisirs. J'ai passé une nuit horrible après la diffusion et j'ai décidé de fermer mon compte Twitter pour ne plus rien voir. La production m'a appelée une bonne dizaine de fois pour que je revienne cette année et j'ai accepté pour l'association, pour l'équipe qui m'accompagne et surtout pour faire taire les 'haters' qui pensaient m'affaiblir lors de ma première venue."