Héritage de Jacques Martin : Comment le testament a été géré pour tout le monde

Les histoires d'héritage ne se terminent pas toutes déballées sur la place publique. Avant de rejoindre les étoiles, Jacques Martin avait tout prévu pour que sa famille s'en sorte sans le moindre déchirement. Lui qui a rendu son dernier souffle le 14 septembre 2007 à Biarritz, des suites d'un cancer, aurait pourtant pu semer facilement la pagaille : véritable bourreau des coeurs, l'animateur a eu huit enfants de quatre femmes différentes – dont deux qu'il a épousées. "Les mères de certains n'étaient pas forcément en bons termes, explique David, l'aîné du clan, dans les colonnes d'Ici Paris. Mais ça n'avait rien à voir avec nous."

Tout le monde a eu ce qu'il devait avoir

L'astuce pour éviter tout débordement ? La création d'une société du nom de 8M, pour "8 Martin", qui regroupe tous les enfants de Jacques Martin et a vocation à gérer tout ce qui touche à son image et son patrimoine artistique. "C'est ce que nous avons fait de plus intelligent pour essayer de maintenir la mémoire de notre père proprement, se réjouit David. Il avait organisé ça très bien. Tout le monde a eu ce qu'il devait avoir. Les mamans aussi. Dans toutes les familles, il y a des histoires et des échauffourées. Les journaux ont beaucoup alimenté des choses qui n'étaient pas vraies."

Jacques Martin, ses amours, ses enfants

Preuve que la fibre familiale est intégralement respectée, Jacques Martin a répandu ses penchants et ses goûts à sa descendance. Son grand aîné, avec qui il partageait la passion de la cuisine, se lance sur les planches dans Ciel, ma belle-mère !, comme l'avait fait son père auparavant. Dans son parcours sentimental, l'animateur a épousé Annie Lefèvre, avec qui il a eu David en 1961 et Elise en 1965. Il a été en union libre avec Marion Game – Scènes de ménages – et Danièle Évenou, avec qui il a eu Frédéric et Jean-Baptiste. Il s'est marié avec Cécilia Ciganer-Albeniz – désormais Cécilia Attias, un temps Cécilia Sarkozy –, mère de Judith et Jeanne-Marie. Pour finir, il a accueilli Juliette et Clovis, fruits de ses amours avec sa dernière compagne, Céline Boisson. Une telle entente entre tant d'interlocuteurs, ça s'arrose...

