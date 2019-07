Hoang (Pékin Express) : Que devient sa soeur Quyen ?

Hoang et Quyen ont marqué l'émission Pékin express. Le frère et la soeur qui ne cessaient de se disputer ont participé à la saison 5, La Route du bout du monde, tournée en 2010. Hoang est ensuite revenu sans elle dans l'édition Duos de choc, lors de laquelle il a fait équipe avec Frédéric Lama, fils de Serge Lama. En 2019, le voilà de retour sur M6 dans Itinéraire Bis aux côtés de Mehdi, candidat emblématique de la dernière saison de Pékin Express. Interviewé par Purepeople.com, Hoang a donné des nouvelles de sa soeur et nous a rassurés : entre eux, c'est toujours aussi électrique !

Le candidat qui fait du conseil en stratégie le reconnaît : participer à l'émission d'aventure de M6 a changé ses relations avec Quyen. "Ça nous a permis de nous rapprocher. On voyage beaucoup plus ensemble et on est même repartis au Vietnam, pays qu'on a quitté il y a plus de vingt ans. Je prends vraiment plaisir à voyager seul", confie l'ex-candidat.

Très proches l'un de l'autre, Hoang et sa soeur sont toujours comme chien chat. Pas plus tard que la veille de notre interview, ils se disputaient encore. "On se chamaille tous les jours. Hier, je l'ai eue au téléphone et je lui ai demandé comment je devais m'habiller... On ne se parle plus depuis !", confirme Hoang.

Le jeune homme qui va lancer sa marque de vêtements a ensuite donné des nouvelles de sa très discrète frangine : "Elle voyage beaucoup aussi. Elle est responsable de projet dans une grande société. Elle voyage aux États-Unis et en Europe pour son boulot." L'aventure Pékin Express est donc loin derrière elle !