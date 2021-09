Hugo Philip méconnaissable : il se compare à "Jacquouille la fripouille" après une greffe capillaire

De passage à Paris pour quelques jours, Hugo Philip a souhaité s'offrir un petit cadeau pour affronter la rentrée avec panache : quelques cheveux supplémentaires ! Victime selon lui d'une calvitie précoce et ne souhaitant absolument pas ressembler à Gérard Jugnot dans le film Les Bronzés, le papa de Marlon a décidé de prendre "le taureau par les cornes" en réalisant une opération de greffe capillaire. Une simple formalité sans aucune douleur pour le chéri de Caroline Receveur qui a dévoilé les coulisses de cette intervention chirurgicale, souvent redoutée par les hommes. Ainsi, le beau brun s'est filmé pendant l'opération en écrivant tout le processus de cette chirurgie.

"On me rase à 2 mm l'arrière du crâne. On me fait une anesthésie locale (plusieurs petites piqures. Désagréable mais pas douloureux). Puis le docteur vient retirer des petits greffons derrière mon crâne. La partie des cheveux la plus dense. Il fait des petites incisions et récupère les greffons avec une petite pince et les passent à l'infirmière qui les classe selon le nombre de cheveux par greffons de 1 à 7). Ça dure deux heures. Je suis sur le ventre et je ne sens absolument rien."

Pour sa convalescence, le mannequin a choisi de séjourner à l'hôtel Brach de Paris. Très proche de ses abonnés, l'influenceur n'a pas hésité à montrer son crâne après l'intervention mais aussi sa nouvelle coiffure, très spéciale. Se comparant volontiers à Jacquouille la fripouille, Hugo a rassuré les hommes qui souffrent de pertes de cheveux et les a même encouragés à réaliser cette opération. "Je trouve que c'est même 'être un bonhomme' que d'oser prendre le taureau par les cornes. Se prendre en main et tout optimiser pour devenir la meilleure version de soi-même", confie le jeune homme qui est désormais rentré à Dubaï auprès de son fils et de sa femme.