Ian Harding (Pretty Little Liars) s'est marié dans le plus grand secret... il y a 2 ans !

Ils se sont dit "I Do" dans le plus grand secret et ce, il y a près de 2 ans ! Si l'on en croit les informations du site américain E!, publiées le 12 août 2021, Ian Harding est un homme marié. L'acteur américain révélé dans la série à succès Pretty Little Liars aurait épousé sa compagne de longue date, la photographe Sophie Hart, en octobre 2019. Une récente photo relayée sur les réseaux sociaux semble venir confirmer ces noces méconnues.

Particulièrement actif sur Instagram, l'interprète du professeur Ezra Fitz dans PLL s'est saisi de son compte le 6 août dernier pour partager quelques photos le montrant en pleine sieste, dans son jardin de Los Angeles. Sur l'un des clichés, les internautes peuvent apercevoir un anneau d'or à son annulaire gauche... Un bijoux, au bon doigt, qui ne laisse que peu de place au doute : le camarade de Shay Mitchell, Ashley Benson, Troian Bellisario et Lucy Hale est un homme marié.

Ian Harding et Sophie Hart sont en couple depuis de longues années, puisque leur romance aurait débuté en 2011. Les amoureux se veulent plutôt discrets et limitent leurs apparitions en public. Malgré tout, le 8 mars dernier, sur Instagram toujours, l'acteur de 34 ans avait adressé un tendre message à sa moitié : "Joyeuse Journée internationale de la femme à vous, la bombe de talent la plus drôle qui ait jamais existé", avait-il écrit, en légende d'un selfie à deux.