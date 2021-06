Patrick J. Adams à nouveau papa : accouchement sportif, Troian Bellisario "les fesses face au pare-brise"

Bébé est arrivé un peu plus vite que prévu ! Le 4 juin 2021, sur leurs comptes Instagram respectifs, Patrick J. Adams et Troian Bellisario ont surpris leurs fans en annonçant la naissance (inattendue) de leur deuxième enfant. Déjà parents d'une petite Aurora (2 ans), les deux acteurs mariés depuis 2016 ont agrandi leur famille le 15 mai dernier en accueillant une seconde fille baptisée Elliot Rowena Adams. Comme l'a depuis confié la star de la série Suits et ex-camarade de Meghan Markle, Elliot a offert un accouchement pour le moins "sportif" à ses parents...

La petite fille a en effet vu le jour... dans la voiture de papa et maman, sur le parking de l'hôpital ! "Dès que j'appuie sur le bouton et que je récupère le ticket [de parking], elle crie", Patrick J. Adams a-t-il récemment raconté dans le podcast Katie's Crib. "Je me retourne et au moment où je tourne la tête, Troian est carrément à quatre pattes et ça devient nucléaire." Le travail avait progressivement commencé pendant le trajet, mais l'actrice de la série Pretty Little Liars ne s'est pas mise en "mode panique", se rassurant en repensant à son premier accouchement, qui avait duré plus de 26 heures...

"Je vais voir le [gardien de sécurité de l'hôpital] et je dis :" Tout se passe dans la voiture. Vous devez faire venir le fauteuil roulant ici, vous devez faire venir les gens, tous les gens, tous les professionnels ! C'est en train d'arriver !'", a ajouté le jeune papa de 39 ans. "Dès que j'ouvre [la portière de la voiture], Troian fait l'un de ses incroyables hurlements (...). Elle est donc toujours à quatre pattes, les fesses face au pare-brise. Ses fesses sont au niveau de ma tête, alors je vais juste baisser son pantalon et la tête est juste là. Il n'y avait pas de place pour la panique. Vous devez juste faire face à cette situation."