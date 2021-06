Patrick J. Adams papa pour la 2e fois : Troian Bellisario a accouché d'une fille au prénom surprenant

Elliot est le deuxième enfant de Patrick J. Adams et Troian Bellisario. Elle fait ainsi la connaissance de sa grande soeur Aurora (2 ans), la fille aînée des deux acteurs née en octobre 2018.

Patrick et Troian se sont rencontrés en 2009, lorsqu'ils jouaient tous les deux dans la pièce de théâtre Equivocation. Les deux comédiens s'étaient séparés une première fois puis se sont rabibochés et se sont mariés en décembre 2016 à Santa Barbara, en Californie. Le couple comptait parmi les invités du mariage du prince Harry et Meghan Markle, amie et ancienne partenaire de Patrick J. Adams dans la série Suits., lors du mariage royal célébré en mai 2018 au château de Windsor, en Angleterre.

Dans quelques semaines, Meghan Markle donnera elle aussi naissance à son deuxième enfant ! L'ex-actrice est enceinte et attend également une fille, future partenaire de jeu toute trouvée pour la craquante Elliot.