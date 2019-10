Incoyable talent 2019 : Hélène Ségara en larmes, Valentin (déjà) en finale

Mardi 22 octobre 2019, M6 dévoile le premier épisode de La France a un incroyable talent 2019. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir des numéros loufoques, bluffants et émouvants. Qui a fait craquer Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy et qui a eu le Golden Buzzer ? Réponse tout de suite.

Dirabi

Dirabi est un groupe de deux frères âgés de 15 et 16 ans, originaires de la Côte d'Ivoire. Face aux jurés, ces danseurs présentent une chorégraphie très rythmée et comprenant... de la contorsion ! Certains pas ou positions effraient le public, d'autres forcent l'admiration. Éric Antoine et Sugar Samy sont debout à l'issue de la prestation. "Je n'en crois pas mes yeux, vous êtes les deux plus beaux chewing-gums que je n'ai jamais vus", déclare Hélène Ségara. "Je ne peux pas bouger, je suis fasciné et j'ai peur. C'est étrange et beau. J'ai adoré. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça", poursuit Sugar Samy. Marianne James est tout aussi fascinée et le magicien du groupe estime que c'est de "très haut niveau". Ils repartent avec quatre oui.

Super Cho

Le groupe Super Cho est composé de cinq hommes âgés de 24 à 31 ans. Ils mettent littéralement le feu au plateau en jonglant en rythme et en chorégraphie avec le feu. Clou du spectacle : une explosion de flammes dans tous les sens. Leur numéro leur vaut une standing-ovation en plein milieu de leur représentation. Marianne James a beaucoup aimé, mais Sugar Samy estime que cela manquait d'acrobaties. Il dit même "avoir vu mieux en vacances". Hélène Ségara n'est pas d'accord et les a trouvés créatifs. Enfin, Éric Antoine a aimé le danger que représente ce numéro. C'est quatre oui.

Marilou

Contrairement aux autres candidats, Marilou n'est pas en backstage, mais dans le public, assise auprès de ses grands-parents à qui elle souhaite faire une surprise. L'adolescente de 15 ans est une jeune chanteuse. Elle s'installe derrière le piano pour chanter Les Vacances au bord de la mer de Michel Jonasz, mais elle est contrainte de s'interrompre après quelques mots. Le stress l'a fait craquer. Elle se reprend et arrive un moment de grâce. "La gamine est dingue !", lance discrètement Marianne James à Hélène Ségara. Puis, c'est la pluie de compliments. "Pendant des années, j'ai entendu des performeuses qui sortaient des notes incroyables avec beaucoup de technique et de confiance en elle. Je trouve que la fragilité, c'est sublime, car là tu nous mets dans une bulle de douceur. C'était juste, c'était touchant. T'as un gros gros gros potentiel. J'ai adoré, ma puce", déclare Hélène Ségara. "Dès que tu es montée sur la scène, on avait envie de te connaître, on voulait que tu réussisses. Tu es une artiste magnétique. Il y a des artistes qui en font trop tout le temps . Avec toi, c'est minimal, c'est attirant. Tu vas être une grande artiste", poursuit Sugar Sammy. Éric Antoine déclare de son côté : "Tu as cette magie, c'est inexplicable, tu es sur un fil, je ne sais pas pourquoi toi, mais j'ai les yeux embués et je vois la même chose dans les yeux de Marianne, d'Hélène." Marianne James, qui est bluffée, insiste sur sa technique et sa justesse. Elle repart avec quatre immenses oui.

Human Fountains

Les Human Fountains proposent un numéro inattendu puisqu'il s'agit de quatre hommes qui crachent de l'eau en rythme sur la bande originale du film Titanic, version opéra. Ils font même une chorégraphie. Lorsqu'ils se crachent dans la bouche des uns et des autres, c'est le clou du spectacle. Un show un brin répugnant qui fait hurler l'assemblée de rire. Le déluré Éric Antoine a bien sûr adoré, contrairement à Sugar Sammy qui ne comprend pas l'intérêt de ce spectacle juvénile qu'il trouve également trop absurde. Hélène Ségara qui a ri tout en étant dégoûtée trouve que ça fonctionne et Marianne James a aimé le sérieux avec lequel ils ont exécuté cet exercice particulier. C'est trois oui.

Après la délibération, David Ginola a tenté ce numéro et n'a pas hésité à cracher dans la bouche d'un des Human Fountains.

Nicolas Ribs

Nicolas Ribs est un magicien qui pratique le close up. Il propose un tour qui n'a jamais été vu à la télévision française. La salle est plongée dans le noir et seules ses mains sont filmées dans une ambiance noire. Les cartes disparaissent et réapparaissent sans explications. Un numéro réalisé avec en toile de fond une musique douce interprétée au piano. "C'était beau et poétique, c'était fluide et je pense qu'il y avait une difficulté de création et on ne l'a pas senti", déclare Sugar Sammy. Hélène Ségara a été emportée par la grâce de ses mains. Marianne James a trouvé ça parfait et le pro de la magie, Éric Antoine, adoube Nicolas Ribs en lui déclarant qu'il a bien fait de quitter son métier – il était à la tête d'entreprises dans le paramédical – pour la magie. Il part avec quatre oui.

Danylo et Oskar

Danylo et Oskar (10 ans) sont père et fils. Depuis ses 5 ans, Oskar fait des acrobaties avec son papa et adopte des positions parfois drôles. Le moment le plus intense est sans conteste lorsque Oskar tient en équilibre, la tête en bas et reposée sur un poignard que son père a dans la bouche ! C'est une standing-ovation. "J'ai rarement vu complicité plus grande entre père et fils et je suis émue aux larmes", confie Marianne James qui a trouvé la prestation pleine de fraîcheur. Sugar Sammy a adoré, Hélène Ségara les félicite. Éric Antoine a été ému par leur complicité et a adoré la complexité du numéro. Ils obtiennent quatre oui.

Gospel Walk

Gospel Walk est une troupe originaire de Toulouse, menée et créée il y a dix ans par DeeDee Daniel. Le gospel est un cri pour elle qui a été adoptée. Sa troupe est composée de dizaines de chanteurs et ils interprètent ce soir Stand by Me de Ben E. King et When the Saints Go Marching in. Les dizaines de voix se mêlent, DeeDee Daniel a un timbre incroyable et des danseurs viennent parfaire le spectacle qui emporte tout le monde. "Mais quelle joie ! C'était magnifique", confie Marianne James. Hélène Ségara "aimerait mourir avec cette joie-là". Éric Antoine est épuisé, car ils ont fait l'amour à ses oreilles. Il souligne plus sérieusement le niveau exceptionnel de la chanteuse. C'est quatre oui.

Andy Wise

Andy Wise est un ancien pompier de Paris qui s'est reconverti dans l'escapologie, soit l'art de l'évasion. Il a changé de métier, car il ne pouvait plus exercer l'ancien après s'être écrasé deux vertèbres lors d'une intervention. Il a aussi eu un cancer au genou et une péritonite. Pour son numéro, il est enchaîné et cadenassé dans un coffre transparent et rempli d'eau. Il a une minute et trente secondes pour trouver le code d'un cadenas choisi par les jurés et l'ouvrir afin de se libérer. Le temps écoulé est dépassé et il n'est toujours pas sorti. La tension monte et c'est à une minute quarante-neuf secondes qu'il ressort, épuisé. "On était dans un état de tension ! Cette mise en danger est à la fois inquiétante et très réussie", confie Hélène Ségara. Marianne James estime que ce numéro est très bien réglé. Sugar Sammy a même été impressionné. Enfin, le plus expert de cette discipline, Éric Antoine, aime tout. Andy Wise obtient quatre oui.

Valentin

Valentin, âgé de 26 ans, est bègue depuis l'âge de 4 ans. Son bégaiement est dû à un traumatisme psychologique. Il a vu son amie se noyer. "Dans les yeux d'un enfant, de voir ça, c'est vraiment ce qui a provoqué la chose. Je ne viens pas ici par revanche, loin de là. Si je peux vraiment provoquer un espoir chez les bègues et bien je vais tout donner", explique-t-il d'entrée. Lors de sa présentation face aux jurés, Valentin ne cesse de faire des blagues. Il explique par exemple qu'il gagne sa vie en donnant des cours d'orthophonie. Et cela tombe bien, car Valentin rêve d'être humoriste. "On m'a dit surtout de ne pas dépasser les trois minutes, ce qui me laisse juste le temps de faire une vanne sans la chute", continue-t-il avec humour. Son sketch est composé de blagues sur les bègues, sur les guérisseurs des bégaiements et c'est hilarant. Le public se lève à la fin de son numéro. Sugar Sammy et Éric Antoine aussi, ce qui fait fondre en larmes Valentin. "Nous, les humoristes, on en a fait des dizaines de plateaux avant de se lancer dans des émissions comme Incroyable Talent. C'est jeune quand tu n'as pas encore le spectacle complet. Pourquoi tu viens ici maintenant, comme ça ?", demande Éric Antoine. "J'avais envie déjà de lancer un message qui peut paraître tout con. En ce moment on vit vraiment dans un monde qui part en vrac parce qu'on est trop bègue handicapé, trop noir, trop juif... tout ça. J'avais envie de prouver qu'on pouvait être là et qu'il fallait se dépasser", déclare-t-il sous les applaudissements.

"On sent une sensibilité, une intelligence et une singularité, merci du fond du coeur de ta présence", déclare le magicien. Sugar Sammy confie avoir été impressionné, car toutes les blagues ont marché, les chutes aussi. "Même lors de la présentation tu n'as pas arrêté de sortir des vannes. On avait hâte d'entendre la suite. Tu as la présence, tu as l'écriture, tu es prêt pour cette émission et la vie professionnelle d'un humoriste", poursuit-il. Marianne James lui a ensuite demandé si le fait d'être sur scène l'aidait pour son bégaiement. La réponse est oui. Enfin, Hélène Ségara a trouvé magnifique qu'il fasse de sa fragilité une force. Après avoir eu quatre oui, Éric Antoine conclut : "C'est marrant... parfois, tu as des gens, ils ont les larmes aux yeux et ça te met les larmes aux yeux. Je te vois, tu as le coeur qui bat et j'ai le coeur qui bat avec toi. C'est rare les gens comme ça où tu sens qu'ils te touchent comme ça. Alors je ne vais pas dire oui, je vais dire ça." Et il appuie sur le Golden Buzzer. Valentin est qualifié pour la finale de La France a un incroyable talent 2019. En larmes, le jeune homme s'élance dans les bras d'Éric Antoine, Hélène Ségara pleure.

En coulisses, Éric Antoine déclare à son nouveau protégé : "Je vais faire le maximum pour toi. Ce Golden Buzzer veut dire qu'on a un démarrage dans notre relation. Ça veut dire que tu vas venir dans mon théâtre, qu'on va bosser ensemble, que tu vas venir en première partie. Je vais te donner un coup de main, mon pote."