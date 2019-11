Incroyable talent 2019 : Sugar Sammy s'en va, un numéro fou crée l'hilarité

DJ Rivka

DJ Rivka vient du Brésil. Cette Franco-Brésilienne de 11 ans est DJ et productrice musicale. Elle a déjà joué devant 1 million de personnes outre-Atlantique. Comme elle le souhaitait, elle a mis le feu au plateau en mixant de grands tubes internationaux de Michael Jackson, Queen... Sugar Sammy, Marianne James et David Ginola sont même montés sur scène pour danser. "Tu es une DJette plus que compétente. Je me suis amusée", a lancé Sugar Sammy. Pour Hélène Ségara, Rivka a même donné un coup de vieux à certains DJ. Elle repart avec trois oui, Sugar Sammy étant persuadé qu'elle n'a pas besoin de faire cette émission pour faire une belle carrière.

Angie

À 24 ans, Angie est acrobate et vole dans les airs à l'aide d'un cerceau sur le thème, entre autres, d'Alice au pays des merveilles. "Dès votre entrée, j'ai été subjugué. Le fait que vous jouiez cette poupée désarticulée. Les filles comme vous jouent souvent sur leur beauté ... des artistes de cirque, j'en ai vu des centaines, mais je me souviendrai de toi pour toujours", lâche Éric Antoine. Hélène Ségara évoque ensuite le côté sauvage et magnétique d'Angie et déclare ne pas avoir pu détacher son regard d'elle. Angie repart avec trois oui, car Sugar Sammy n'a pas été convaincu par le choix musical de cette candidate.

Lioz Shem Tov

Lioz Shem Tov a un incroyable talent : c'est un mentaliste qui fait bouger des objets comme par magie. En réalité, son tour est très drôle, car il n'a pas vraiment un don exceptionnel. Il utilise juste des objets du quotidien et fait croire qu'il les fait bouger par la pensée alors que non. Par exemple, il fait croire que la poubelle s'ouvre par magie alors qu'en réalité, il appuie (sans qu'on le voie) sur la pédale. Sugar Sammy n'a pas apprécié du tout ce numéro et menace de quitter le plateau si les autres lui accordent leur oui. Et c'est ce qu'il se passe ! "Il faut être sacrément intelligent pour être un con et vous êtes sacrément con. Bravo pour ça", commente Éric Antoine. Marianne James a adoré qu'il se soit moqué ainsi de la supercherie des mentalistes. Comme promis, Sugar Sammy quitte donc le plateau.

Zize

Zize est humoriste "sexygénaire" originaire de Marseille. Avec son franc-parler, elle distille des conseils minceur au jury et dévoile un sens de l'humour énorme. Le public et tous les jurés rient à gorge déployée. Zize a le droit à une standing ovation de la part du public. "Ton numéro est très bien construit. Tu as rentré vanne après vanne, bravo", commente Éric Antoine. Sugar Sammy a adoré le personnage, comme Hélène Ségara et Marianne James. Sans surprise, Zize obtient quatre oui.

Troy & Ess

Troy & Ess sont deux danseurs qui revisitent les codes de la danse, du cirque et proposent un numéro très contemporain mêlé de contorsion, le tout sur une musique assez angoissante. Dès le début de la musique, Ess se défait de sa perruque et de sa tenue aérienne pour se transformer, comme Troy, en une sorte d'animal étrange. À la fin de la prestation, les jurés et le public sont debout. "Vous savez, on aime quand il y a des choses inédites, vous êtes deux bestioles incroyables. Ess, tu as la beauté de Charlize Theron", confie Hélène Ségara. Marianne James analyse : "Ess, j'aime ta masculinité. Troy, j'aime ta féminité. Troy, tu es très viril aussi et Ess, tu es très féminine aussi, avec ou sans perruque. J'aime que l'on soit perdu. Tous les codes sont changés. C'est à la fois le cirque, c'est à la fois la danse. C'est spectaculaire, un peu angoissant. Terriblement envoûtant. Vous êtes deux personnes magnifiques. Soyez sûrs de votre talent, c'est un beau joyau." Si ce duo repart avec quatre oui, il bénéficie également du Golden Buzzer de Marianne James. Ils sont donc qualifiés pour la finale de La France a un incroyable talent 2019.