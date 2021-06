Inès Loucif (Koh-Lanta) se confie enfin sur sa rupture avec Tristan : "Il m'en a énormément voulu..."

Il y a quelques jours, le dernier épisode d'Inès Loucif dans La Villa des coeurs brisés a été diffusé sur TFX. La jolie brune n'avait pourtant pas réglé sa problématique. Elle est même repartie plus perdue qu'à son arrivée. Et pour cause, lors du tournage, Inès s'est dans un premier temps séparée de son ex avant de craquer pour Tristan. Mais entre les deux candidats, l'entente ne fut pas toujours au beau fixe. D'un côté, Inès demandait beaucoup d'attention et d'affection et de l'autre, Tristan n'était pas tout à fait prêt à s'investir autant dans une relation, après un échec amoureux marquant. Ils se sont donc quittés en fracas et dans les larmes. "On a eu une fin pire qu'éclatée. On a vraiment un bon délire de base alors cette ambiance de départ était vraiment nulle", a-t-elle reconnu en story Instagram mardi 1er juin.

Problème, Inès et Tristan avaient envisagé de participer ensemble à la Bataille des couples 3 juste après. L'ex-candidate de Koh-Lanta a finalement pris la décision de planter le tournage à la dernière minute. Elle s'explique aujourd'hui. "Je n'avais que deux semaines de battements, je n'avais rien signé, je n'étais pas sûre. (...) Lorsqu'il (Tristan, ndlr) est monté sur Paris, c'était pour finaliser les rendez-vous pour La Bataille, trois jours avant le départ. On ne s'était pas revu depuis La Villa, on ne se parlait pas trop, puis il n'y avait pas le truc quoi. (...) On était très gêné l'un et l'autre, sans trop savoir quoi se dire, et j'ai su à ce moment-là que ça ne le ferait pas. Tristan est un garçon drôle, touchant, très gentil, je l'apprécie beaucoup mais il n'est pas fait pour moi. (...) On ne s'est pas remis ensemble", a-t-elle révélé.

Inès Loucif a donc annulé sa participation à la Bataille des couples, ne voulant pas prétendre s'être rabibochée avec Tristan à l'antenne. "Il m'en a énormément voulu", a-t-elle confié. "Mais je savais que c'était la bonne décision et je ne regrette absolument pas". De l'eau a coulé sous les ponts depuis et Inès et Tristan sont désormais en bons termes. "J'ai fait un apéro à la maison, il était présent. Tout roule. C'est un bon mec Tristan", a conclu la brunette sur le sujet.