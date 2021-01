Inna Modja, "dévastée", partage une triste nouvelle : "Je ne sais pas comment me relever"

L'année 2021 commence dans la douleur pour Inna Modja : la chanteuse et comédienne vient en effet de perdre sa mère, qui avait contracté la Covid-19 à deux reprises. Son père, aussi en lutte avec le virus, est quant à lui toujours hospitalisé. Le 7 janvier sur Instagram, la jeune artiste a partagé sa tristesse avec ses fans en partageant des photos souvenirs de sa chère "Mama".

"Je ne savais pas qu'il existait une si grande douleur. Il y a trente minutes, elle nous a quittés en laissant la plus grande des peines dans nos coeurs. Ma mère, ma meilleure amie, mon bébé. Je ne sais pas comment me relever de cette douleur, Inna Modja a-t-elle écrit sur le réseau social jeudi. Priez pour nous. Priez pour mon père. Priez pour ma grand-mère, sa mère."

L'interprète et comédienne malienne de 35 ans a ajouté dans un second post : "Elle est partie dans les bras de mon petit frère. Il est dévasté. On est tous dévastés. On a tous tellement d'amour pour elle. Priez pour mon Père qui est toujours hospitalisé. Elle était son roc, sa meilleure amie, sa femme, son amoureuse, sa maman, son tout." Inna Modja est la sixième fille d'une fratrie de sept enfants, son père est diplomate et sa mère était sage-femme.