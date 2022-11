Irene Cara : Mort de la star de Fame à seulement 63 ans

Une star du cinéma & de la musique

Tout au long de sa carrière, Irene Cara a sorti près de 11 albums : Fame (1980), Anyone Can See (1982), What a Feelin' (1983),Flashdance (1983), City Heat Soundtrack (1985), Carasmatic (1985), All Dogs Go to Heaven (1989), China Cry Soundtrack (1991) Downtown: A Street Tale Soundtrack (2007) et Irene Cara Presents Hot Caramel (2011).

Mariée à Conrad E. Palmisano de 1986 à 1991, elle avait joué dans plusieurs films notamment Guyana Tragedy : The Story of Jim Jones (1980), Sister, Sister (1982), D.C. Cab de Joel Schumacher en 1983, Haut les flingues ! de Richard Benjamin en 1984, La Cavale impossible de Stephen Gyllenhaal en 1985, Caged in Paradiso de Mike Snyder en 1990, China Cry: A True Story de James F. Collier en 1991, Pico et Columbus : Le Voyage magique de Michael Schoemann en 1992 et Blanche Neige et le Château hanté de John Howley en 1993.