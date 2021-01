Iris Mittenaere moustachue : sa soeur Manon partage une photo dossier

Iris Mittenaere ne pourrait pas être plus heureuse alors qu'elle souffle ce lundi 25 janvier 2021 ses 28 bougies. D'ailleurs, en pleine réflexion sur son anniversaire, la reine de beauté a exprimé son bonheur d'être "exactement où (elle veut) être dans la vie... Et avec la personne qu'il faut." Car oui, on se doute que son histoire d'amour avec Diego El Glaoui a de quoi lui donner le sourire. Et nul doute que ce dernier saura comment la gâter en ce jour tout particulier. Mais en attendant, c'est sa demi-soeur Manon qui lui a fait un drôle de cadeau.

La jeune adolescente de 18 ans a dévoilé en story Instagram une photo d'elle et Iris qui vaut le détour (et à découvrir dans notre diaporama). "Happy birthday ma soeur", écrit-elle sur l'image où les deux brunettes profitent vraisemblablement d'un petit moment entre filles à se faire des masques pour le visage. Mais un détail a de quoi interpeller. En effet, Iris et Manon arborent toute les deux... une moustache ! De quoi les rendre presque méconnaissables. Pas vexée d'avoir été affichée ainsi, Iris Mittenaere a repartagé le cliché sur son propre compte Instagram dans la foulée.

Iris Mittenaere a également un petit frère, Baptiste et une grande soeur, Cassandre. Mais, Manon est assurément celle qui est plus à même de suivre les pas de modèle photo de notre Miss France et Miss Univers 2016. Ce ne sont pas les internautes qui diront le contraire eux qui sont plus de 17 000 personnes à la suivre sur Instagram. Elle y partage son quotidien, ses voyages, ses sorties entre amis mais aussi quelques photos plus sexy en maillot de bain. "Ça me fait un peu rire ! Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire. Aujourd'hui, elle est vraiment consciente des réseaux sociaux et de tout ce qui s'y passe donc elle peut poster des photos d'elle en maillot de bain. Et heureusement, j'ai envie de dire. J'aime bien ! Je pense qu'elle est décomplexée, elle est heureuse, elle s'aime donc c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle ait confiance en elle", a confié à ce sujet Iris Mittenaere au micro de Purepeople en mars 2019.