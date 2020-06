Isabel Otero (Diane, femme flic) : Qui sont les hommes de sa vie ?

C'est en toute discrétion qu'Isabel Otero profite d'une vie amoureuse épanouie. Depuis près d'un an, la comédienne connue pour son rôle de commissaire de police dans la série Diane, femme flic file le parfait amour avec un certain Joachim Reberfroid, 49 ans, un ostéopathe et spécialiste du développement personnel. Bien qu'active sur les réseaux sociaux, l'actrice de 57 ans préserve cette romance et préfère mettre en avant sa complicité avec sa fille Ana Girardot.

Suite à sa relation avec le comédien Hippolyte Girardot, dont est née Ana, en 1988, Isabel Otero a été mariée au journaliste et auteur Eric de Kermel entre 2010 et 2018. Depuis, elle a retrouvé l'amour dans les bras de Joachim, loin des médias. Un nouveau compagnon qui a eu une influence particulièrement bénéfique sur la comédienne : "Il m'a beaucoup aidée car j'ai eu une enfance chaotique", avait-elle confié à Gala, au printemps 2019. Fille des peintres Antonio Otero et Clotilde Vautier, Isabel Otero a perdu sa maman très jeune, en 1968, des suites d'un avortement clandestin. Ce passé douloureux n'a visiblement pas empêché la comédienne de devenir une maman accomplie avec Ana. Mère et fille ont d'ailleurs passé le confinement ensemble, sous le même toit.