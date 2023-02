Isabel Otero installée au Costa-Rica : éloignée de sa célèbre fille Ana Girardot et de son petit-fils, elle se confie

Si elle sera, le 4 mars prochain, à l'affiche de Meurtres en Béarn sur France 3 dans lequel elle donne la réplique à Catherine Marchal (l'ex-femme d'Olivier Marchal, ndlr), Isabel Otero a toutefois décidé de laisser sa carrière d'actrice de côté afin de se consacrer à la cause environnementale, un sujet qui lui tient particulièrement à coeur. À tel point qu'elle s'est envolée il y a plus d'un an, pour le Costa Rica, et qu'elle a posé ses valises dans un village "écologiquement très préservé", a-t-elle précise ce mardi 21 février pour Télé Magazine.

Un choix de vie radical, qu'elle ne regrette pour rien au monde, bien au contraire : "J'ai abordé la soixantaine en me demandant ce que j'avais envie de vivre, sachant que j'ai la même énergie qu'avant. Il se trouve qu'au Costa Rica, il y a de l'eau et du soleil. C'est un lieu propice à l'abondance. J'y suis partie il y a dix-huit mois et depuis, j'ai planté trois mille arbres. Aujourd'hui, je suis même ostréicultrice. Maintenant, je suis dans le concret, et plus uniquement dans les mots."

Je ne suis là que pour eux

Mais elle préférerait tout de même avoir à ses côtés sa célèbre fille Ana Girardot (elle aussi comédienne de profession, ndlr), ainsi que son petit-fils Jazz, qui sont quant à eux toujours installés en région parisienne. "Quand je suis de retour, je ne suis là que pour eux", a-t-elle notamment confié au magazine. Mais elle est persuadée d'une chose, c'est que l'expérience qu'elle vit actuellement sera bénéfique pour les futures générations, notamment pour son petit-fils.

"Ce que je prépare aujourd'hui, c'est pour Jazz. Quand il viendra au Costa Rica dans cinq ou dix ans, il découvrira un territoire qui ne ressemble à rien de ce qu'il peut voir en France", a estimé celle qui, aux dernières nouvelles, partagerait sa vie avec Joachim Roberfroid, un ostéopathe de 50 ans spécialiste du développement personnel et professeur en psychologie énergétique. Un couple dont on a toutefois plus de nouvelles depuis un certain temps. Leur histoire serait-elle terminée ? Le suspense demeure intact...