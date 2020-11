Isabel Otero : Hippolyte Girardot, Joachim Roberfroid... une vie intime très discrète

Voilà trois ans qu'Isabel Otero résout les Crimes Parfaits, pour les téléspectateurs, sur France 3. Un rôle sur mesure pour la comédienne qui faisait déjà régner la loi et la justice auparavant dans Diane, femme flic. Et s'il y a bien un mystère qui absorbe toute son attention... c'est celui de l'amour. Pudique, discrète, elle ne divulgue que rarement les détails de sa vie sentimentale. Difficile, même, de dire si elle est toujours en couple avec son plus récent compagnon, Joachim Roberfroid.

Il m'a beaucoup aidée car j'ai eu une enfance chaotique

En 2019, Isabel Otero est tombée sous le charme de cet ostéopathe de 49 ans, spécialisé dans le domaine du développement personnel, auteur de plusieurs ouvrages sur cette thématique. Professeur de psychologie énergétique, il avait su apaiser la comédienne - et continue certainement à le faire - malgré un passé houleux qui fait parfois surface. "Il m'a beaucoup aidée car j'ai eu une enfance chaotique", expliquait-elle simplement dans les colonnes du magazine Gala, à propos de cette idylle. Joachim Roberfroid est le troisième homme de sa vie. L'héroïne de France 3, interprète de Claire Moreno, a vécu deux autres belles histoires, dont un mariage, avant de croiser sa route.

En 2010, elle s'est unie aux yeux de la loi à Eric de Kermel, un journaliste, auteur de romans et éditeurs de magazines de nature aux idées fortes. Papa de quatre enfants, l'homme de lettre a décidé de mettre sa plume au service de l'écologie et de l'humanisme. Mais la relation d'Isabel Otero qui a fait le plus grand bruit, c'est sans doute la précédente, celle qu'elle a partagé dans les années 1980 avec son collègue acteur, Hippolyte Girardot... père de sa fille Ana. Si les amoureux ont décidé de se séparer, ils n'ont jamais complètement rompu les liens. Au contraire. Les deux ex s'apprêtent à devenir grand-parents et songeaient même à retourner ensemble sous la direction de leur enfant commun, si le confinement numéro deux ne s'y était pas opposé. "Ana a trouvé un projet pour nous réunir puisqu'elle va très bientôt faire de nous des grands-parents, a-t-elle toutefois expliqué à Télé Star. Je suis extrêmement heureuse de l'arrivée de cet enfant et de pouvoir lui proposer ce rapport à la vie et au vivant. J'ai hâte d'aller faire avec lui des balades dans la campagne." La suite au prochain épisode...