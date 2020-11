Ana Girardot enceinte : tendres confidences de sa maman Isabel Otero sur sa grossesse

La famille devrait bientôt s'agrandir. Quand elle est apparue sur le tapis rouge du festival de Deauville, en septembre dernier, Ana Girardot avait un ventre déjà bien rond. Enceinte, la jeune comédienne s'apprête donc à donner la vie. Une première pour elle... et pour sa maman, Isabel Otero, qui va devenir grand-mère à l'âge de 58 ans. Et puisque sa fille est extrêmement pudique dès qu'il s'agit de sa vie privée, c'est elle qui se charge d'évoquer cette grossesse avec beaucoup de tendresse.

Elle va très bientôt faire de nous des grands-parents

"Ana a trouvé un projet pour nous réunir puisqu'elle va très bientôt faire de nous des grands-parents, a-t-elle expliqué à Télé Star. Je suis extrêmement heureuse de l'arrivée de cet enfant et de pouvoir lui proposer ce rapport à la vie et au vivant. J'ai hâte d'aller faire avec lui des balades dans la campagne." A l'origine, la jeune comédienne avait une autre activité familiale en tête. Ana Girardot avait prévu de réaliser un long-métrage mettant en scène ses parents, Isabel Otero et Hippolyte Girardo. Hélas, crise sanitaire oblige, il semblerait que ce ne soit plus "à l'ordre du jour".

Qui est le père de son enfant ?

Elles ne manquent heureusement pas de projets. Isabel Otero est toujours à l'affiche de la série policière Crimes parfaits, diffusée sur France 3. Quant à Ana Girardot, elle vient de connaître un succès fou en tant qu'Anne dans La Flamme, sur Canal+, auprès de Jonathan Cohen. On ignore, pour l'heure, si elle sera l'héroïne mystérieuse qui cherchera l'amour dans la saison 2 de la série. On ne sait pas, plus, d'ailleurs, qui elle aime dans la vraie vie ni qui est le père de son futur enfant. L'actrice de 32 ans s'est séparée d'Arthur de Villepin en septembre 2019 mais a partagé sur les réseaux sociaux, récemment, la photo d'un beau barbu qui répondrait au nom d'Oscar. Pour connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire, il va falloir creuser encore un peu plus...