Catherine et Olivier Marchal : Toujours aussi proches malgré la rupture

Malgré leur séparation, Catherine et Olivier Marchal forment toujours un tandem du tonnerre. Mariés en 1995, les deux comédiens n'ont jamais divorcé mais sont bel et bien séparés. Cependant, ils vivent encore dans la même demeure, un grand appartement situé dans le XIe arrondissement de Paris ! Interrogée sur cette situation peu commune, la quinquagénaire s'est expliquée, avec l'humour qu'on lui connaît. "On ne peut pas demander à deux acteurs de pratiquer la garde alternée, c'est celui qui ne tourne pas qui est là et puis voilà", s'est-t-elle amusée à répondre dans les pages du Gala de ce jeudi 26 août.

Parents de quatre enfants (Léa, 27 ans, Zoé, 23 ans, Ninon, 15 ans et Basile, 12 ans) le réalisateur et ancien policier de 62 ans et l'actrice de 54 ans semblent avoir trouvé leur équilibre. "Le mot séparation n'est pas approprié. Disons que notre mode de fonctionnement a changé. Mais nous n'avons absolument rien brisé de notre vie de famille, de notre partenariat professionnel, ni de notre amitié", confiait à Gala l'interprète de Claire Guinot dans Ici Tout Commence, en 2017.