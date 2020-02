Olivier Marchal, séduit par un homme : "On s'est embrassés, mais..."

Acteur et réalisateur à succès, à 61 ans, Olivier Marchal a une carrière professionnelle bien remplie. Régulièrement invité sur des plateaux télévisés, l'homme n'hésite pas à parler de sa vie privée. Et même lorsqu'il s'agit d'entrer dans les détails, rien ne lui fait peur. Présent sur le plateau de Je t'aime etc (France 2), le jeudi 20 février 2020, Olivier Marchal a confié avoir déjà été séduit par un homme, lorsqu'il était plus jeune.

"Ça m'est arrivé une fois, oui. Je venais de me faire quitter. C'était une passion, j'étais fou de cette fille et elle m'a quitté. J'ai fait une soirée chez moi, j'étais ivre mort. Un garçon, qui était avec sa nana, est arrivé et il m'a séduit...", explique l'acteur de 61 ans.

Pour autant, Olivier Marchal affirme que leur aventure n'est pas allée plus loin qu'un simple baiser : "Il ne s'est rien passé sexuellement, mais il m'a fait plein de compliments et il a su me prendre au bon moment. On s'est embrassés quand même. C'était une petite passade, mais ce n'était pas allé plus loin...", assure-t-il.

Des confidences inattendues qui ont beaucoup étonné la présentatrice Daphné Bürki. "Je trouve ça chouette d'en parler ! Il y en a beaucoup qui nous regardent et qui se posent plein de questions. Mais voilà, il y a un champ des possibles", affirme-t-elle, le sourire aux lèvres.

Le 7 janvier 2020, l'ancien policier avait déjà confié dans la même émission qu'il avait eu une relation avec la comédienne Michèle Laroque. "Je l'ai rencontrée, j'étais flic à la section antiterroriste, et on sortait beaucoup en boîte de nuit avec mon groupe. Et j'avais rencontré un architecte de Nice qui faisait une soirée chez lui, et comme elle est niçoise, elle était à la soirée. (...) On a eu un petit béguin", dévoilait-il. Selon lui, c'est d'ailleurs elle qui l'a poussé à se lancer dans la comédie.

Perrine Némard