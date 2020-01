Olivier Marchal : Devenu acteur grâce à son ex Michèle Laroque, il se confie

Actuellement en tournée promotionnelle pour la nouvelle série de France 2 intitulée Rivières pourpres, Olivier Marchal écume les plateaux télévisés. Si le comédien rencontre aujourd'hui un certain succès dans sa carrière professionnelle, il n'a pas toujours été une star du petit écran. Anciennement inspecteur de police, il s'est tourné vers le cinéma sur les conseils de son ancienne petite amie, qui n'était autre que l'actrice Michèle Laroque.

Mardi 7 janvier 2020, alors qu'il était invité sur le plateau de Je t'aime etc, présentée par Daphné Bürki, Olivier Marchal s'est confié sur sa relation avec la comédienne : "Je l'ai rencontrée, j'étais flic à la section antiterroriste, et on sortait beaucoup en boite de nuit avec mon groupe. Et j'avais rencontré un architecte de Nice qui faisait une soirée chez lui, et comme elle est niçoise, elle était à la soirée. Mais elle démarrait à Paris, elle était aux Blanc-Manteaux elle jouait un spectacle qui s'appelait Sauver les bébés femmes. Moi j'étais pas du tout encore dans le théâtre, on a eu un petit béguin", a-t-il raconté.

À l'époque, il travaillait avec son père pâtissier mais était déjà très tenté par le monde du cinéma. Il ne le cache pas, il avait "envie d'être Alain Delon" mais hésitait pourtant à se lancer. Michèle Laroque l'a soutenu et l'a même un peu aidé : "Elle m'a dit : 'Si tu veux être acteur, il faut que tu essayes'. C'est elle qui m'a fait répéter mon audition", s'est confié l'acteur. Peu de temps après, Olivier Marchal décrochait son premier rôle, ironiquement celui d'un inspecteur de police...

Depuis, Olivier Marchal, père de quatre enfants, enchaîne les projets et sa passion pour la comédie ne s'est jamais estompée. L'une de ses filles, Zoé, née en 1998, a d'ailleurs suivi le chemin de son père et a commencé, elle aussi, une carrière d'actrice. En septembre 2020, Olivier Marchal sera à l'affiche du polar Bronx aux côtés de Jean Reno et Gérard Lanvin.