Ici tout commence : Des "comportements déplacés" en coulisses, une actrice balance

Dans Ici tout commence, Catherine Marchal interprète le rôle de Claire Guinot, cheffe étoilée et professeure à l'institut Auguste Armand. La comédienne donne, à l'antenne de TF1, la réplique à des graines de star qui débutent tout juste leur carrière... et qui prennent parfois la grosse tête. Lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Gala, elle en dit un peu plus.

Avec Frédéric Diefenthal, Agustin Galiana ou encore Elsa Lunghini, tout roule. "Quand on nous a proposé les rôles, on s'est tout de suite appelés pour savoir si on les prenait", se souvient Catherine Marchal. Mais avec d'autres camarades de tournage, le courant passe un peu moins bien. Il faut dire que l'actrice de 54 ans ne tolère pas l'attitude de certains jeunes comédiens. "Ils sont rattrapés par la gloire. Je vois des comportements déplacés", lance-t-elle sans toutefois donner plus de détails quant à ces situations inconvenantes.

"Ils devraient être alertés par le fait que leurs fans les appellent par les prénoms de leurs personnages et non par le leur. Ce n'est pas le comédien qui est populaire mais le personnage", note la jolie blonde. Mais Catherine Marchal ne les blâme pas : "Pour rester indulgente, j'essaie toujours de me demander comment j'aurais pris une telle popularité à leur âge." Si elle ne souhaite pas citer ces jeunes acteurs d'Ici tout commence dont elle parle, l'ex-compagne du comédien et réalisateur Olivier Marchal, avec qui elle a eu quatre enfants – Léa née en 1994, Zoé née en 1998, Ninon née en 2006 et Basile né en 2009 – précise d'emblée que Julie Sassoust et Khaled Alouach ne sont pas concernés. "Ils sont très justes. Ils peuvent exploser", lance-t-elle à propos des interprètes d'Anaïs et Théo.

Rappelons que l'intrigue d'Ici tout commence tourne autour d'histoires entre les élèves, les professeurs et le personnel du prestigieux institut de gastronomie en Camargue. Les jeunes acteurs qui campent les rôles d'écoliers sont donc nombreux...

