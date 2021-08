Catherine Marchal et sa fille Zoé se confient : "Il y a eu quelques frictions..."

Telle mère, telle fille ? Catherine Marchal confirme sans doute cet adage avec sa dernière interview menée au côté de sa fille Zoé. Et pour cause, âgée de 23 ans, la jolie blonde suit les pas de sa célèbre mère, à l'antenne quotidiennement dans Ici tout commence (TF1), ainsi que ceux de son père Olivier Marchal. La jolie blonde a même déjà eu l'occasion de faire ses preuves dans la série Disparue, en 2014 ou encore dans le film Lolo de Julie Delpy et elle a aujourd'hui d'autres ambitions. "Je travaille sur un scénario et une série avec la maison Chi-Fou-Mi et je me verrais bien passer à la réalisation", a-t-elle confié dans les pages du numéro de Gala paru ce 26 août.

Très certainement une grande fierté pour sa maman Catherine qui l'a toujours soutenue dans ses choix professionnels, non sans oublier de lui apporter une éducation parfois un peu stricte. "Mon père Olivier est une sorte de pote, et ma mère incarne l'ordre et l'autorité. Pour résumer, si j'ai besoin d'un papier, c'est à elle que je demande", analyse Zoé. Et pour Catherine Marchal d'ajouter, sincère : "Entre nous, il y a eu quelques frictions, et puis plus. On appelle à tort 'crise d'adolescence' ce moment de la vie où un jeune est en train de trouver ses valeurs et les exprime. À nous de nous adapter."

La comédienne va pouvoir tester sa force d'adaptation avec ses deux plus jeunes enfants. Il y a Ninon, 16 ans, qui entre en première dans une école de comédie musicale et puis il y a Basile (12 ans), le seul garçon de la fratrie qui va faire sa rentrée en 5ème. Un frère et une soeur qui vont donc pouvoir profiter de l'expérience de leur maman, davantage que leurs aînées Zoé et Léa (27 ans et groom dans une écurie). "Bien sûr, on n'est pas la même mère à 27 ans et à 42 ans. Jeune, j'étais plus sévère...", reconnaît l'actrice de 54 ans.

C'est avec Olivier Marchal qu'elle a accueilli ses quatre enfants avant de se séparer de l'ancien policier il y a déjà sept ans de cela. L'entente entre les ex qui n'ont jamais décidé de divorcer est toujours au beau fixe et ils se partagent même un appartement dans le 11e arrondissement de Paris pour s'occuper de la fratrie. "On ne peut pas demander à deux acteurs de pratiquer la garde alternée, c'est celui qui ne tourne pas qui est là et puis voilà", a-t-elle expliqué.