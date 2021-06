Catherine et Olivier Marchal : Leur fille Zoé, "emmerdeuse" et "talentueuse", a déjà 23 ans !

On n'a pas le temps de divorcer

Ces quatre-là ont été élevés dans l'amour. D'ailleurs, Catherine et Olivier Marchal se sont séparés sans jamais vraiment se quitter. Pour le bien des enfants, ou par simple amitié ? En 2015, l'actrice de 54 ans avouait qu'ils avaient toujours une maison ensemble, qu'ils partaient encore en vacances les uns avec les autres et que, bien sûr, leurs collaborations professionnelles ne s'arrêtaient pas là. "On n'a pas le temps de divorcer, on a la flemme et cela ne sert à rien, ajoutait-elle récemment dans les colonnes de Télé Loisirs. C'est un truc administratif. Cela ne change pas grand chose. On est séparé depuis six ans. Notre séparation est digérée et tout va bien. On continue d'être un couple parental, de travailler ensemble, de bien s'entendre, de bien rigoler..."