Diaporama : Isabel Otero installée au Costa-Rica : éloignée de sa célèbre fille Ana Girardot et de son petit-fils, elle se confie

Isabel Otero a décidé de laisser sa carrière d'actrice de côté afin de se consacrer à la cause environnementale.

Un sujet qui lui tient beaucoup à coeur, à tel point qu'elle s'est envolée il y a plus d'un an, pour le Costa Rica.

Elle a posé ses valises dans un village " écologiquement très préservé ".

Mais elle préférerait tout de même avoir à ses cotés sa célèbre fille Ana Girardot (elle aussi comédienne de profession, ndlr), ainsi que son petit-fils Jazz.

" Quand je suis de retour, je ne suis là que pour eux ", a-t-elle notamment confié à "Télé Magazine".

Mais elle est persuadée que l'expérience qu'elle vit actuellement sera bénéfique pour les futures générations, notamment pour son petit-fils.

