Ana Girardot maman pour la 1ère fois, elle dévoile le prénom et le sexe de son bébé

Elle a trouvé un projet pour nous réunir

Privée de tournages comme la majorité des comédiens, Ana Girardot a de quoi occuper son temps libre. Les couches culottes, les biberons... et un peu de lecture. Jazz fait partie d'une famille de cinéma et va devoir rapidement se faire à l'idée. Sur l'image qu'elle a partagé pour annoncer sa naissance, la jeune femme de 32 ans lui lit quelques lignes du livre Faire un film de Federico Fellini. Nul doute que papy et mamie sont là, quelque part, pour accompagner ces premières heures. C'est ce que promettait Isabel Otero, en tout cas, alors qu'elle devait reporter un tournage réalisé par sa fille en compagnie d'Hippolyte Girardot. "Elle a trouvé un projet pour nous réunir puisqu'elle va très bientôt faire de nous des grands-parents, expliquait-elle à Télé Star. Je suis extrêmement heureuse de l'arrivée de cet enfant et de pouvoir lui proposer ce rapport à la vie et au vivant. J'ai hâte d'aller faire avec lui des balades dans la campagne." Il n'y a plus qu'à...