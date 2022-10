Jacques Legros marié à Valérie depuis 15 ans, une femme discrète au CV très impressionnant !

À la fin du mois de septembre, Jacques Legros a créé une onde de choc avec la parution de son nouveau livre intitulé Derrière l'écran : 40 ans au coeur des médias. Il s'agit de son bilan très personnel de sa carrière à l'antenne, et plus particulièrement en tant que joker du regretté Jean-Pierre Pernaut. À travers ses pages, Jacques Legros évoque justement leur relation, laquelle a connu quelques turbulences.

C'est pour défendre son livre que le journaliste de 71 ans a accordé une interview à nos confrères de Closer, parue ce vendredi 21 octobre 2022. L'occasion pour lui de mentionner sa vie de famille heureuse, en compagnie de sa femme Valérie, avec laquelle il est marié depuis quinze ans. "Nous vivions déjà ensemble depuis cinq ans quand nous nous sommes mariés", a-t-il précisé.

Au moment de se dire "oui", Jacques Legros et sa précieuse Valérie ont forcément dû se poser la question de la localisation. Et, alors même qu'ils y travaillent tous les deux, c'est bien loin de Paris que la cérémonie a eu lieu presque sans aucune hésitation. "Se marier à Paris n'avait pas de charme", a-t-il confié. À la place, le couple a choisi de s'unir dans un endroit beaucoup plus symbolique. "Le faire dans le village de Pompignac (commune du Sud-Ouest, ndlr) où nous vivions avait plus de sens !", a-t-il décrété.

Une première rencontre ratée avec sa femme Valérie

Lors de cet entretien, Jacques Legros en a par ailleurs profité pour en dire plus sur sa moitié qui a elle aussi un agenda bien rempli de par son travail. "Elle est gastro-entérologue vétérinaire, responsable de la consultation à l'école d'Alfort, mais aussi docteure en médecine, chercheuse à l'Institut Imagine de l'hôpital Necker", a-t-il listé non sans fierté. C'est d'ailleurs leur amour pour les animaux qui les a réunis il y a plusieurs années. Mais attention, on est loin du conte de fées !

En effet, lorsqu'ils se sont croisés pour la première fois, le doberman de Valérie avait tenté de manger le cavalier king charles de Jacques Legros ! "Ce qui est très rigolo, c'est qu'elle ne m'avait jamais vu à la télé et qu'elle est tombée sur mon JT par hasard quelques jours plus tard. Elle s'est dit : 'Mince, c'est le voisin avec qui j'ai engagé la discussion il y a quelques jours. Ça ne marchera jamais car c'est quelqu'un de la télé, il est forcément insupportable !'", rapportait-il au magazine TV Grandes Chaînes en 2020. Finalement, leur histoire aura bel et bien marché. Les amoureux ont même accueilli un fils ensemble prénommé Gabriel et âgé de 17 ans.