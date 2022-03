Jacques Legros marié : sa rencontre improbable avec sa femme Valérie

On a rarement autant vu son visage à la télévision. Joker historique de Jean-Pierre Pernault au Journal de 13h, Jacques Legros remplace Marie-Sophie Lacarrau depuis le 18 décembre 2021 puisque l'animatrice est victime d'une infection rare et sévère de l'oeil. Il a également signé son premier CDI avec TF1, à l'âge de 70 ans, après des années à travailler pour la première chaîne en tant que pigiste - comme l'a révélé le journal Le Parisien le 26 février dernier.

C'est un honneur, et beaucoup de bonnes nouvelles, pour Jacques Legros qui a moins de temps, toutefois, à consacrer à ses projets personnels et à son épouse. Valérie, vétérinaire et détentrice d'un doctorat de médecine, se promenait à la lisière du bois de Vincennes, où elle habitait, quand elle a croisé, pour la première fois, la route du présentateur. Et on peut dire que leur rencontre est loin d'être banale : elle n'avait aucune idée de qui était cet homme mystérieux qui marchait face à elle ce jour-là... et son doberman avait tenté d'avaler tout cru, son cavalier king charles à lui ! Chienne de vie...

Ça ne marchera jamais car c'est quelqu'un de la télé, il est forcément insupportable

"Ce qui est très rigolo, c'est qu'elle ne m'avait jamais vu à la télé et qu'elle est tombée sur mon JT par hasard quelques jours plus tard, rappelait-il, amusé, au magazine TV Grandes Chaînes en 2020. Elle s'est dit : 'Mince, c'est le voisin avec qui j'ai engagé la discussion il y a quelques jours. Ça ne marchera jamais car c'est quelqu'un de la télé, il est forcément insupportable !'" Il faut croire que sa première intuition n'était pas la bonne. Auparavant marié à Christine Miller, Jacques Legros coule toujours des jours heureux auprès de sa Valérie. Ils ont même eu un fils ensemble, aujourd'hui âgé d'environ 17 ans...