Jacques Legros marié à Valérie : leur première rencontre complètement ratée

Depuis de nombreuses années, Jacques Legros file le parfait amour avec Valérie avec qui il s'est marié en 2006. Le joker de Jean-Pierre Pernaut était pourtant loin de lui avoir tapé dans l'oeil à l'époque lors de leur première rencontre. C'est ce qu'il a révélé dans le dernier numéro du magazine TV Grandes Chaînes. Plutôt discret sur sa vie privée, le journaliste de 69 ans a osé quelques confidences. L'occasion d'apprendre qu'il aurait facilement pu passer à côté de la femme de sa vie... à cause de leurs chiens.

"On habitait tous les deux à la lisière du bois de Vincennes. Elle avait un doberman qui a failli manger mon petit cavalier King Charles", a-t-il raconté. Pour ne rien arranger à leur histoire, lorsque Valérie a découvert qu'il travaillait à la télévision cela a eu tendance à la refroidir complètement. "Ce qui est très rigolo, c'est qu'elle ne m'avait jamais vu à la télé et qu'elle est tombée sur mon JT par hasard quelques jours plus tard. Elle s'est dit : 'Mince, c'est le voisin avec qui j'ai engagé la discussion il y a quelques jours. Ça ne marchera jamais car c'est quelqu'un de la télé, il est forcément insupportable !'", s'est souvenu avec amusement Jacques Legros. Mais la figure de TF1 a vraisemblablement fait preuve de persévérance pour la conquérir puisqu'aujourd'hui ils sont mariés et ont même un fil, Gabriel, qui est âgé de 15 ans.

Dans ce même entretien, le journaliste explique vouloir complètement changer de vie pour Valérie, lui qui n'a jamais eu peur des challenges. "Avec Valérie, nous avons comme projet d'aller vivre dans les Alpes-Maritimes. Elle est vétérinaire et a également fait un doctorat de médecine, elle a un pied dans les deux domaines. On souhaite donc monter une structure franco-monégasque, qui soit un hôpital vétérinaire mais aussi un centre de recherche, de formation et de congrès destiné à l'échange de connaissances entre médecins et vétérinaires, qui peuvent s'apporter beaucoup", a-t-il expliqué.



