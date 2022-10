"Beaucoup de problèmes" : Jacques Legros évoque la particularité de son fils Gabriel

Quand il n'est pas sur le plateau du JT de 13h de TF1 (en tant que Joker) ou qu'il ne préside pas la société de vente de vin en circuit court Avenue des vins, Jacques Legros passe des moments en famille avec sa femme Valérie ou son fils Gabriel (17 ans). Interrogé par Closer dans le cadre de la sortie de son livre Derrière l'écran (le 5 octobre dernier aux éditions du Rocher), il a fait quelques confidences sur ses enfants.

Gabriel est musicien et chanteur. Mais jamais vous ne le verrez dans la Star Academy comme l'a précisé son célèbre papa : "Il est ténor, mais la Star Ac', non. Pour ma part, j'aime regarder ces émissions, comme The Voice, mais d'abord ce sont des shows." L'adolescent compte se former dans une école et prépare activement ses examens d'entrée, dont celui pour la Julliard School, à New York, en section composition musicale. "Il rêve de faire des musiques de films. Il est HPI. Avec toutes les fragilités que cela suppose, attention.. Beaucoup de problèmes que les parents doivent gérer", a poursuivi Jacques Legros. Selon lui, son fils tient sans doute de sa maman, qui est "gastro-entérologue vétérinaire, responsable de la consultation à l'école d'Alfort, mais aussi docteure en médecine, chercheuse à l'institut Imagine de l'hôpital Necker".

Jacques Legros est aussi l'heureux papa de Tatiana (45 ans, née d'une ancienne union), qui s'occupe de la production photo et vidéo pour la communication de l'enseigne Truffaut. Mais il a avoué à nos confrères qu'il n'avait pas pu lui accorder autant de temps qu'à Gabriel. "Durant son enfance, j'étais dans le Vaucluse pour la radio. Loin d'elle. Mais quand elle était bébé, j'avais décidé de la garder. J'allais au parc avec elle dans son landau et les mamans me regardaient de travers. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, on trouve normal que les pères pouponnent. En tant que joker du JT, je n'ai pratiquement jamais pu être avec mes enfants pendant les vacances scolaires. C'est la règle du jeu. On ne peut pas tout avoir", a-t-il conclu.

