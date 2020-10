Jacques Spiesser (Commissaire Magellan) : Marié depuis plus de 30 ans à Martine, femme de l'ombre

Valeureux commissaire Magellan dans la série du même nom, diffusée sur France 3, Jacques Spiesser partage la vie de Martine dans la vraie vie. Mariés depuis 1984, le couple a eu deux enfants : Jérémy Spiesser et Julia Spiesser. Tout au long de sa brillante carrière, Martine a soutenu son époux lors de ses nombreux tournages. Très discrète, elle est d'ailleurs toujours restée dans l'ombre malgré la grande célébrité de son mari.

De ses débuts dans le long-métrage Folie suisse (1985) de Christine Lipinska à ses plus gros succès - comme dans les films Tout ça... pour ça ! de Claude Lelouch en 1992, Après la réconciliation de Anne-Marie Miéville en 2000 ou encore Je suis un assassin de Thomas Vincent en 2006) - Jacques est toujours resté fidèle à Martine, son pilier durant toutes ces années.

En plus de nombreuses apparitions au cinéma, l'acteur de 73 ans a également joué dans de nombreuses séries télévisées. Julie Lescaut, Navarro, Columbo, Les Cordier juge et flic ou encore Louis Page, Jacques était comme prédestiné à l'univers policier. Touche-à-tout, l'homme a également excellé au théâtre notamment aux côtés de Francis Huster dans les pièces Suite royale mais aussi Le Cid. Également metteur en scène, Jacques a réalisé deux oeuvres très remarquées au début de sa carrière : Viendra-t-il un autre été ? (en 1973) et Diderot et l'abbé Barthélémy (en 1986).

Malgré sa très belle carrière, Jacques Spiesser se fait très rares dans les émissions télé, qui pourraient être le lieu de confidences sur sa vie privée. "Je ne sais pas faire. Ce n'est pas mon tempérament. Je préfère avoir le coeur des gens qu'être médiatique !", avait déclaré l'acteur en 2014, lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag.