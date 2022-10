Jade Hallyday en couple : déclaration d'amour éternelle à son boyfriend Michael Sean, les belles-mères fans

Cette love story, les mamans la valident !

Ces vacances à Saint-Barth, lieu de tous leurs souvenirs notamment avec leur regretté père Johnny, ne sont pas près de sortir de l'esprit de Jade et Joy ainsi que tous leurs amis. Les deux soeurs y ont fêté dignement leurs anniversaires respectifs et passer des moments précieux. Aux côtés de leur bande d'amis, parmi laquelle se trouvent deux autres filles de, comme celles de Calogero, elles ont vécu des moments inoubliables. Et auprès de Sean Michael Klemeniuk, entre baignade dans les eaux turquoises des Caraïbes, et folles soirées, l'aînée de Laeticia Hallyday devait être sur un petit nuage. Un bonheur d'autant plus facilité par le fait que leurs mères respectives valident totalement. Apprenti mannequin et jeune patron d'une marque de bijoux baptisée Golden Light Paris, le jeune homme se trouve être le fils du producteur français Thierry Klemeniuk et de l'actrice britannique Gabriella Wright, et il est déjà considéré comme partie intégrante de la famille Hallyday.