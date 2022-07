Jamel Debbouze "pote" avec Marc Ladreit de Lacharrière : confidences sur une amitié inattendue

Le 24 juin, sur la scène de la prestigieuse Comédie-Française, deux hommes étaient particulièrement souriants : Jamel Debbouze - pourtant fatigué par l'énergie dépensée quelques jours plus tôt lors des 10 ans du Marrakech du rire - et Marc Ladreit de Lacharrière. Tous deux assistaient à la finale de l'édition 2022 du Trophée d'Impro de la Fondation Culture & Diversité. Un évènement qu'ils n'auraient raté pour rien au monde, eux qui se sont liés d'amitié il y a 12 ans, par le biais d'une vision commune.

C'est dans Paris Match que Jamel Debbouze (47 ans) s'est confié sur sa relation amicale inattendue avec l'un des hommes les plus riches de France, Marc Ladreit de Lacharrière (81 ans). L'artiste salue son "charisme, sa beaugossitude, le bleu de ses yeux, ce flegme ardéchois... Et le rire commun, ses vannes". Mais, au-delà de cette description personnelle, c'est aussi et surtout l'engagement du milliardaire patron de Fimalac envers les jeunes en difficulté qui a fait écho en lui. "Et puis cette fondation qui porte ce nom si évocateur, Culture & Diversité, ces chevaux de bataille que tous deux nous chevauchons, ensemble souvent, chacun à notre manière le reste du temps", ajoute Jamel.

A travers sa fondation, Marc Ladreit de Lacharrière veut redonner à ceux qui n'ont pas réussi comme lui. Il s'engage ainsi pour les jeunes des quartiers difficiles, aux quatre coins de la France. "A quoi ça sert, la réussite, si l'on ne s'engage pas à servir la cité ?", disait-il ainsi au micro le soir de la finale du Trophée.

Mais, au fil des années, Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière ont noué une vraie relation d'amitié qui dépasse le simple cadre de l'engagement associatif. L'homme d'affaires, qui parle de l'artiste comme de son "pote", décrit entre eux une "relation humaine et belle". L'humoriste et acteur va dans le même sens : "On aborde tous les sujets qu'abordent de vrais amis (...) passer du temps avec lui est cool, si vous le connaissiez, ça vous paraitrait naturel d'être son pote. Il est marrant, grincheux et facile comme sont les potes." Entre ces deux-là, c'est un roman d'amitié dont les pages s'écrivent jour après jour.

Paris Match, édition du 30 juin 2022.