Diaporama : Jamel Debbouze "pote" avec Marc Ladreit de Lacharrière : confidences sur une amitié inattendue

Marc Ladreit de Lacharrière et Jamel Debbouze - Finale du Trophée d'Impro Culture & Diversité, au Théâtre de la Madeleine Paris le 27 mai 2019. © Coadic Guirec / Bestimage

6 / 9

Exclusif - Jamel Debbouze, parrain de la manifestation et Marc Ladreit de Lacharrière, président de la fondation Culture et diversité lors de la finale de l'Euro de l'impro culture et diversité au théâtre le Comédia à Paris le 10 juillet 2016. © Coadic Guirec/Bestimage