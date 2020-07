Jamie Oliver : Sa femme Jools a fait une cinquième fausse couche

Jamie et Jools Oliver sont les heureux parents de cinq enfants : Poppy, 18 ans, Daisy, 17 ans, Petal, 11 ans, Buddy, 9 ans, et River, 3 ans. Mais le chef britannique de 45 ans et son épouse veulent à nouveau agrandir la famille. Depuis un an, le couple essaye d'ajouter à un sixième enfant à leur grande tribu mais la nature n'est pas décidée à leur offrir ce bonheur supplémentaire.

Jools Oliver a récemment fait sa troisième fausse couche, comme elle l'a révélé dans le podcast Made By Mammas, animé par Zoe Hardman. Jools Oliver, 45 ans, a conscience que le temps joue contre elle dans ce désir de grossesse. "Je n'ai plus beaucoup de temps, peut-être un an, et après je fermerai ce chapitre parce que je suis très heureuse", a-t-elle déclaré. Avec cinq enfants en pleine forme, la femme de Jamie Oliver a de quoi être comblée. "Mais ce petit bébé, c'est terrible de continuer à vouloir quelque chose que nous n'arrivez pas à avoir", a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle fausse couche est survenue il y a quelques semaines, pendant le confinement. Ces trois pertes d'un bébé, à un peu plus de six semaines de grossesse pour les deux premières, viennent s'ajouter aux deux précédentes, dont elle avait été victime avant l'arrivée de River. Elle s'était confiée sur le sujet en 2017, auprès du Daily Mail. "J'en étais à mon troisième mois de grossesse quand j'ai fait une fausse couche. Après ça, vous angoissez à chaque fois que vous tombez à nouveau enceinte. Ce n'est plus jamais possible de profiter des premiers mois de grossesse", avait-déclaré à l'époque.

Le mois dernier, le 24 juin, Jools Oliver avait évoqué ses multiples fausses couches dans un message publié sur Instagram à l'occasion de ses vingt ans de mariage avec Jamie. "Nous avons créé 5 magnifiques enfants et nous avons perdu 5 petites étoiles qui sont dans le ciel", avait-elle écrit en légende d'une vidéo tournée le jour de leur mariage.