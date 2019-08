Jana Kramer : Tensions dans "Les Frères Scott", l'actrice fait des révélations

Jana Kramer et Bethany Joy Lenz se connaissent très bien. Les actrices américaines de 35 et 38 ans se sont côtoyées durant plusieurs années, jusqu'à ce que la série Les Frères Scott (One Tree Hill pour la version originale) soit arrêtée en 2012, au bout de neuf saisons.

Toujours en contact, celle qui incarnait le personnage d'Alex Dupré et celle qui était Haley se sont retrouvées pour enregistrer un podcast baptisé Whine Down with Jana Kramer. Dans cet audio disponible depuis le 12 août 2019, Jana Kramer évoque les coulisses du tournage des Frères Scott et les tensions qui y régnaient.

Arrivée dans la saison 7, Jana Kramer a eu du mal à trouver sa place. "J'ai senti, lorsque je suis arrivée dans la série, en toute honnêteté, que c'était une équipe très divisée", avoue-t-elle à Bethany Joy Lenz qui confirme son ressenti. "J'ai eu l'impression que tout le monde avait déjà sa place et que c'était 'Tu vas être dans l'équipe A ou dans l'équipe B ?' C'était délicat", poursuit-t-elle. Maman de Jolie Rae, née en 31 janvier 2016, et de Jace Joseph, né en novembre 2018, Jana Kramer ne va pas jusqu'à révéler quels étaient les clans et qui en faisaient partie. Détails qui auraient bien évidemment intéressé les fans des Frères Scott.

Pour l'actrice américaine, il ne fait aucun doute que le créateur de la série a sa part de responsabilité dans ce manque de cohésion de groupe : "Il a créé cet environnement." En 2017, cinq ans après l'arrêt des Frères Scott, Mark Schwahn a été accusé de harcèlement sexuel par dix-huit femmes qui ont travaillé pour la série.

Malgré l'ambiance parfois tendue, Jana Kramer dit avoir adoré joué Alex Dupré durant tant d'années, un personnage qu'elle qualifie de "créatif."