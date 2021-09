Jarry agacé : Son combat contre l'administration française pour régulariser ses enfants

Invité dans l'émission On refait la télé sur RTL, samedi 4 septembre 2021, Jarry s'est confié sur sa difficulté à régulariser ses enfants. Cinq ans après leur naissance, ils n'ont toujours pas la nationalité française.

Pour rappel, en 2016 Jarry était devenu papa pour la première fois de jumeaux, nés aux États-Unis par gestation pour autrui (GPA). Depuis l'humoriste profite des joies de la paternité, mais un problème de taille subsiste toujours. Ses enfants ne sont toujours pas de nationalité française. "Ils n'ont toujours pas de papiers français. Ils sont Américains", a-t-il partagé, agacé. Et d'ajouter, au sujet des formulaires de régularisation : "C'est un papa et une maman dans les cases." L'animateur de Game of Talents mène donc depuis toutes ses années un combat sans relâche contre l'administration française afin de reconnaître ses enfants. "Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 enfants nés par GPA en France, et ces 80 000 enfants méritent d'avoir le statut français", a-t-il ensuite déploré.