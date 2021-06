Jarry papa fier : photo de ses enfants pour leurs 5 ans

Jarry, qui fait toujours très attention à ne diffuser qu'au compte-gouttes des photos de ses enfants et jamais leur visage mis en avant, est un père comme les autres avec ses qualités et ses défauts. "J'essaie d'être autoritaire. Mais ce n'est pas gagné. Dès qu'un des deux pleure, je me sens obligé de m'excuser. Tout le monde dit qu'il faut tenir, être ferme... Je me promets que, la semaine prochaine, je tiendrai. Et puis, trois ans et demi plus tard, je m'aperçois que le mode autoritaire n'est toujours pas enclenché", confiait l'enquêteur de Mask Singer dans L'Express en 2020.