Jarry menacé de mort et victime d'homophobie à cause de Koh-Lanta : "Je n'ai pas les mots"

C'est une décision que les téléspectateurs de TF1 ont du mal à encaisser. Ce n'est pas le vendredi mais le mardi que sera diffusée Koh-Lanta All Stars 2021. Ainsi, le coup d'envoi de l'édition spéciale pour les 20 ans de l'émission sera donné le 24 août prochain. Le vendredi suivant, c'est le programme inédit Game of talents, présenté par Jarry, qui sera diffusé. L'humoriste a donc été injustement critiqué et même menacé car, selon certains, c'est à cause de son émission que Koh-Lanta a changé de date. Un sujet sur lequel l'homme de 44 ans s'est exprimé.

Anthony Lambert (de son vrai nom) ne s'attendait sans doute pas à recevoir autant de messages de haine ces derniers jours. Depuis que TF1 a officialisé la date de diffusion de Koh-Lanta All Stars et de Game of talents, rien ne va plus car il est accusé d'avoir pris la place du jeu d'aventure. Et certains vont loin comme en témoigne une capture d'écran d'un message qu'il a dévoilée en story. "Sale p**é, à cause de toi vendredi, on se tapera ta m***e au lieu de Koh-Lanta. Et mardi on ne pourra même pas regarder notre émission. Sale p****e, les t******s comme toi, on devrait les brûler vifs", peut-on lire.

Après avoir demandé à ses fans de signaler le compte de l'internaute en question, Jarry a pris la parole. "Je vais remettre les choses au clair mes amis. Game of talents, mon émission qui arrive le 27 août, ne remplace pas Koh-Lanta, tout simplement parce que ce n'est que deux émissions. Après il y aura d'autres émissions, donc je ne suis pas celui qui remplace Koh-Lanta et qui le met le mardi. Je reçois beaucoup de messages de haine et je trouve ça dommage. Je n'ai pas les mots. Je voulais juste vous dire que je n'étais pas responsable du fait que Koh-Lanta soit diffusée le mardi soir. Et je m'en excuse, la communication de la chaîne aurait dû être mieux faite", a-t-il déclaré. Et il n'a pas manqué de remercier les personnes qui ont soutenu son projet.

Dans Game of talents, deux équipes de personnalités s'affronteront pour découvrir quel est le talent caché de l'artiste face à eux. Parmi eux se trouvent un acrobate aérien, un équilibriste de l'extrême ou un canon humain.