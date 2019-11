Jason Derulo : Sa photo en boxer, avec son "anaconda", fait réagir ses abonnés

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur Instagram. Jason Derulo s'y lance, soutenu par plusieurs millions de followers. Il les fait saliver grâce à une photo de lui en sous-vêtements, révélant son impressionnante anatomie...

Jason Derulo compte plus de 5 millions d'abonnés. 5 millions d'internautes avec qui le chanteur de 30 ans partage son quotidien, rythmé par ses nombreux concerts et voyages. Jeudi 21 novembre 2019, il a provoqué un séisme virtuel en publiant une photo de lui, remontant à plusieurs mois et prise lors de son séjour à Bali.

Sur l'image, Jason Derulo pose debout au bord d'une piscine, simplement vêtu d'un boxer noir. L'empreinte de son organe a impressionné les utilisateurs d'Instagram, qui s'en sont donné à coeur joie dans les commentaires.