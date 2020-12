Jazz atteinte d'une maladie génétique : elle dévoile les symptômes et évoque un probable cancer

Jazz Correia ne se sentait pas au meilleur de sa forme ces derniers temps. Elle a donc pris la décision de faire des analyses pour savoir si elle était atteinte d'une maladie. La star de la JLC Family (TFX) a donc fait une triste découverte comme elle l'a confié sur Snapchat, le 14 décembre 2020.

Il y a quelques jours, l'épouse de Laurent avait fait des analyses car elle se sentait faible. "Le soir de l'anniversaire de Chelsea [samedi 12 décembre, NDLR] je me suis même évanouie", a précisé Jazz. Fort heureusement, elle a eu les résultats dimanche et a pu poser un mot sur son état de santé. "J'ai quelque chose qui s'appelle le syndrome de Gilbert. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. (...) Ce n'est rien de grave, c'est génétique. Ça peut venir du stress, de la mauvaise nutrition, de la déshydratation. Tout ce que je suis quoi. Je suis hyper stressée, je mange très très peu et je ne bois jamais d'eau. Tout ce qu'il ne faut pas faire quoi. Il n'y a pas de complications, c'est juste que ça donne des grosses fatigues. Ça peut partir et revenir. Ce n'est pas bien méchant", a expliqué la brune de 28 ans.

Désormais, Jazz est donc rassurée car elle se demandait pourquoi elle était autant fatiguée. "Je n'ai pas de problème de fer ou de vitamine, j'ai juste un peu de cholestérol. Il me manque juste une réponse d'analyse qui arrivera dans trois semaines. C'était un dépistage héréditaire parce que chaque femme de ma famille a eu un cancer. Pour le moment, seule ma mère, ma soeur Eva et moi n'avons pas ce problème. J'ai quand même fait une analyse. On me dira si je suis porteuse du cancer et s'il pourra se développer ou pas", a poursuivi Jazz. Elle a promis d'en dire plus à ses fans dès qu'elle sera informée de la situation.