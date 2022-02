Jean-Claude Dreyfus en couple avec Nicolas mais... marié à une femme de 90 ans !

Voilà une situation peu banale ! Jean-Claude Dreyfus est en couple avec Nicolas, un guitariste rencontré via son site internet il y a treize ans de ça mais, aux yeux de la loi, il est avant tout un homme marié... à une femme. En effet, il a épousé une amie à lui, aujourd'hui âgée de 90 ans.

C'est dans les pages du magazine Ici Paris que Jean-Claude Dreyfus (Tous les matins du monde, Deux Frères, Un long dimanche de fiançailles...) a dévoilé les coulisses de cette vie amoureuse assez cocasse. Installé dans sa maison de Ventenac (Aude) depuis deux ans maintenant, il y partage son quotidien avec Nicolas, un musicien qui l'avait sollicité via son site internet. "J'ai compris qu'il nourrissait une certaine fascination à mon égard. Comme il n'était pas trop moche et plutôt présentable, je lui ai dit de venir me voir à Paris (...) Et il n'est jamais reparti", confie-t-il. Son compagnon quitte alors sa ville, lui qui vivait à Mulhouse, et commence à collaborer avec lui tout en vivant une histoire de coeur. "A ce moment-là, j'étais libre, prêt à vivre une belle histoire d'amour", ajoute le comédien.

Mais Nicolas savait-il alors, qu'officiellement, son compagnon était marié ? Car oui, Jean-Claude Dreyfus est uni par les liens du mariage à Monique, aujourd'hui âgée de 90 ans. "Je l'ai connue quand j'avais 17 ans (...) Je l'ai épousée quand elle est tombée malade il y a vingt ans. Elle avait un cancer et avait alors besoin d'aide. Aujourd'hui, elle est toujours en vie et je l'aime beaucoup. Et nous sommes toujours mariés", précise l'acteur. Jean-Claude Dreyfus assure que devenir "bigame ne [lui] poserait pas de problème" mais, en France, c'est évidemment impossible. Alors, s'il veut un jour pouvoir s'unir à Nicolas, il faut attendre mais rien ne presse : "Tant qu'elle est en vie, et je ne lui souhaite pas de mourir tout de suite, je ne peux pas me marier avec Nicolas."

Les confidences complètes de Jean-Claude Dreyfus sont à retrouver dans le magazine Ici Paris, édition du 9 février 2022.