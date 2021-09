Jean-Claude (L'amour est dans le pré) craque pour l'amie... de l'une de ses prétendantes !

Impossible d'oublier Jean-Claude, agriculteur de L'amour est dans le pré 2020. Le céréalier en agriculture raisonnée et de commercial en agroalimentaire qui avait 63 ans au moment du tournage s'était fait remarquer pour son côté hyperactif et... pour la séquence où il il a fait une chute nu avant d'entrer dans un jacuzzi. Discret depuis la fin de son aventure, il a fait quelques confidences sur sa situation amoureuse à nos confrères de Télé Loisirs.

C'est célibataire que Jean-Claude avait terminé l'expérience. Après avoir éconduit Danelly, il était resté seul avec Yolanda. Mais il ne voyait en elle qu'une simple amie. Ils ont malgré tout gardé contact une fois l'aventure terminée. Et il se pourrait que grâce à son ancienne prétendante, l'agriculteur trouve l'amour. Depuis plusieurs mois, il échange avec une femme et il peut remercier Yolanda pour cela. "On se connaît car Yolanda lui a donné mon numéro et depuis, on échange par texto, on s'appelle mais on ne s'est jamais vu. Cela aurait dû se faire en avril, mais elle a perdu son beau-frère et moi, ma mère et mon meilleur ami. On a donc fait nos deuils et on s'est reparlés ensuite. Quand on échange, il y a quelque chose de très fort. Honnêtement, c'est très bien parti avec cette femme et j'ai plein d'espoir pour cette relation. Je vais aller chez elle, et on verra bien", a-t-il expliqué à France Bleu Touraine.

Malheureusement, il ne devrait pas pouvoir se confier sur le sujet à Yolanda. Si Jean-Claude et elle sont restés en contact après le bilan, ils sont aujourd'hui brouillés car la brunette a mal interprété une décision de l'agriculteur. "Elle a cru que je voulais l'éloigner de moi quand j'ai proposé aux autres agriculteurs de la saison de nous retrouver pour une grande réunion de famille uniquement entre nous. C'est dommage", a révélé le Tourangeau.