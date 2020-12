Jean-Claude (L'amour est dans le pré) célibataire : Pourquoi ça n'a pas marché avec Yolanda

Lundi 14 décembre, M6 a diffusé la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2020. L'occasion de prendre des nouvelles de Jean-Claude. Est-il finalement en couple avec Yolanda ? Réponse !

Contrairement à Jérôme et Lucile ou Mathieu et Alexandre, Jean-Claude n'a pas eu de coup de coeur lors du speed-dating. Il a toutefois beaucoup apprécié Marie-Nelly (alias Danelly) et Yolanda. Au départ, il a tenté d'accorder autant de temps à l'une et à l'autre. Mais c'est finalement la traductrice de 61 ans qui a été choisie pour poursuivre l'aventure.

Mais ce n'était pas gagné pour autant pour Yolanda. Bien qu'ils aient fini par échanger un premier baiser lors du séjour à la ferme, Jean-Claude était toujours aussi réservé quand il s'est rendu chez sa prétendante. Il ne voulait pas se précipiter par peur de faire le mauvais choix et n'était donc pas officiellement en couple avec la prétendante. Tous deux se sont encore revus par la suite à l'occasion d'un week-end à Antibes mais encore une fois, JC n'était pas près à sauter le pas et était dans la retenue. Il a pourtant partagé un jacuzzi à ses côtés, complètement nu (une séquence dont on se souvient encore !).

Malheureusement aujourd'hui, ils ne sont pas plus que des amis. Bien que Yolanda était présente lors du bilan, tous deux ont expliqué qu'il n'y avait jamais eu plus qu'une amitié entre eux. "Je pense que Jean-Claude n'était peut-être pas prêt. Il avait tellement peur d'aller trop vite ou de ne pas tenir ses promesses que je pense qu'il ne s'est pas laissé la chance de vibrer. On n'est jamais entré dans une atmosphère intime. Ca m'a fait mal", a confié la belle brune à Karine Le Marchand. De son côté, l'agriculteur a assuré que sa prétendante lui correspondait sur plein de choses. "Il m'a juste manqué le déclic", a-t-il regretté. Et ça, il le savait avant de se rendre chez sa prétendante. Mais il a fait le choix de poursuivre l'aventure pour être sûr de son choix et sans doute aussi pour ne pas la blesser.

Malgré tout, Jean-Claude et Yolanda s'appellent toujours quasiment tous les jours. Selon Karine Le Marchand, JC a été bouleversé par toutes les émotions qu'il a ressenties lors du tournage. Mais elle a tenu à le rassurer en lui expliquant qu'il n'avait rien à prouver à personne, qu'il avait réussi sa vie et qu'il était "un mec super". De touchantes paroles qui ont fait pleurer l'agriculteur.

Aujourd'hui, Jean-Claude est toujours célibataire. Lors d'une interview pour La Nouvelle République, il a toutefois confié qu'il avait "reçu une dizaine de lettres" et "appelé quatre femmes". "Il y en a une avec qui je suis en contact, de façon plus importante. On s'appelle très souvent et on discute de tous les sujets. Au téléphone, cela se passe bien mais j'attends de la rencontrer. La réalité des choses se fera l'un en face de l'autre. Le déclic dans les yeux se passera ou non", a-t-il conclu.