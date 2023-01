Jean-Claude Narcy : Photo de sa charmante compagne qui a presque la moitié de son âge

À tout juste 85 ans, Jean-Claude Narcy peut se vanter d'avoir encore la pêche ! C'est au tout début des années 1960 que ce grand homme se fait connaître des téléspectateurs français. D'abord présentateur du JT de 20 heures à Alger, il revient finalement en France dès 1962 pour s'essayer à la radio, sur les ondes de France Inter. Il opte finalement pour la télévision régionale de Rennes avant de devenir grand reporter pour l'ORTF et s'établit finalement sur TF1 en 1975 et pour tout le reste de sa carrière. Aujourd'hui à la retraite, il coule des jours heureux aux côtés de sa compagne Alice Bertheaume.

Âgée de bientôt 45 ans, soit près de la moitié de l'âge de son bien-aimé, Alice Bertheaume est inséparable de ce dernier. En toutes occasions, les tourtereaux s'affichent ensemble et se rendent main dans la main à tous les événements officiels. Que ce soit au Festival de Cannes, au Tournoi de Roland-Garros, à des dîners de charité, aux avant-premières de film ou encore à des vernissages d'amis, Jean-Claude Narcy et Alice Bertheaume ne font rien l'un sans l'autre. Depuis 2017, ils posent pour les photographes et s'affichent plus radieux, complices et amoureux que jamais. Une relation qui fait plaisir à voir compte tenu des difficultés traversée par la jolie blonde il y a quelques années...

Deux âmes complémentaires

Pour rappel, le 8 août 2017, l'écrivain Gonzague Saint Bris trouve tragiquement la mort dans un accident de voiture, non loin de Pont-l'Évêque. Au volant... Alice Bertheaume, qui était alors sa compagne. Alcoolisée au moment de l'accident, la quadragénaire s'en sort avec quelques légères blessures tandis que l'écrivain, lui, meurt sur le coup. Jugée pour homicide involontaire, Alice Bertheaume est finalement condamnée à six mois de prison avec sursis le 15 mai 2018.

Dévastée, la jolie blonde a néanmoins retrouvé l'amour et le sourire aux côtés de Jean-Claude Narcy. Grâce à cette relation, le journaliste a également retrouvé le bonheur. Il faut dire que pendant 44 ans, il a partagé la vie de son épouse Fabienne, malheureusement décédée le 17 septembre 2010. Le couple a d'ailleurs eu deux fils : Arnault (54 ans) et Thibaud (50 ans).