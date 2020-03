Jean-Edouard (Loft Story) en compétiton avec sa femme... pour les courses

Depuis bientôt deux semaines maintenant, la France entière est en confinement. Plus aucun déplacement n'est autorisé, hormis ceux qui sont considérés comme nécessaires. Parmi eux, figure naturellement la sortie pour aller faire des courses. Un sujet qui peut s'avérer sensible pour certains couples, et plus particulièrement celui de Jean-Édouard Lipa. En effet, l'ancien candidat de Loft Story a fait comprendre que cette tâche du quotidien, ni lui ni sa compagne Deborah ne souhaitaient s'y atteler. Alors, pour décider lequel des deux devrait s'y coller, ils se sont lancés dans une drôle de compétition.

Via sa story Instagram, l'ex de Loana a ainsi partagé de courtes vidéos jeudi 26 mars 2020 où Deborah et lui s'affrontent tour à tour au chifoumi, au bras de fer et au Puissance 4. "Quand il faut choisir qui fera les courses demain...", annote-t-il sur les images. Et c'est Jean-Édouard qui a perdu à l'issue de cette session de mini-jeux. Le père de famille devra donc se munir de son attestation de sortie pour aller remplir le frigo dès aujourd'hui !

Il faut dire que le jeune homme à des bouches à nourrir lui qui est papa depuis décembre 2017 d'une petite Victoire. En outre, avec sa chérie artiste-peintre, ils ont quitté la capitale pour aller se reposer à la campagne où ils peuvent allègrement profiter du grand air. Depuis sa participation à la télé-réalité, Jean-Édouard s'est lancé dans une carrière de DJ. Il a sorti un premier album de musique électronique en 2001, un autre en 2012. Il s'est également essayé à la comédie en faisant ses premiers pas au théâtre dans Jésus la Caille où il donnait la réplique à Marie Laforêt, mais aussi à la télé dans un épisode de Section de recherches (TF1).