Jean-François (L'amour est dans le pré) en couple avec Mélanie et déjà des envies de mariage !

En Ariège, ce n'est qu'à 30 kilomètres de chez lui que Jean-François a passé deux jours chez sa chérie Mélanie dans le nouvel épisode de L'amour est dans le pré diffusé ce lundi 8 novembre 2021. Ce fut alors l'occasion pour eux d'être véritablement tous les deux pour la première fois, comprenez de dormir ensemble. Mais tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu malgré des retrouvailles très complices.

C'est d'abord tels des adolescents que l'agriculteur et Mélanie se sont retrouvés, multipliant gestes tendres et baisers amoureux. S'il connaît forcément bien la région de la jeune femme, Jean-François a joué les touristes avec elle et a découvert qu'ils partageaient de nombreux points communs, comme leur passion pour l'ère médiévale. La visite d'un château, et plus particulièrement de sa salle de restauration, a d'ailleurs donné quelques idées à l'éleveur de brebis de 48 ans pour un futur... mariage !

Avant de se dire oui pour la vie, Mélanie a commencé par faire les présentations entre son éventuel futur mari et ses amis. Des présentations plutôt faciles puisque Jean-François les connaissait déjà tous. Pratique de vivre dans le même coin ! Mélanie a par ailleurs profité de cette belle soirée pour faire une grande déclaration à son agriculteur à travers une interprétation a capella de la chanson Avant toi de Vitaa et Slimane. Un moment qui l'a ému aux larmes et qui a beaucoup touché Jean-François. C'est malheureusement sans rapprochement câlin que la fête s'est terminée car Mélanie est partie se coucher la première pendant que Jean-François continuait à s'amuser.

Un brin fatigué le lendemain, il a eu le droit à une belle surprise, à savoir un massage dans un institut. Et pendant qu'il se faisait chouchouter, Mélanie organisait, avec la complicité de Manon, la fille de l'agriculteur, un petit spectacle médiéval. C'est drapée dans une robe d'époque et entourée de figurants qu'elle a accueilli son prince.