Jean-Jacques Savin annoncé mort par sa famille : imbroglio sans précédent, le corps de l'aventurier introuvable

C'est une histoire terrible qui s'est jouée ce week-end en plein milieu de l'océan atlantique. Connu pour être un aventurier hors-pair, Jean-Jacques Savin est toujours porté disparu depuis vendredi dernier. Alors qu'il tentait le pari fou de traverser l'Atlantique à la rame, l'homme de 75 ans n'a plus donné signe de vie depuis la fin de semaine dernière et les espoirs de le retrouver s'amenuisent de jours en jours. Sa famille avait pourtant annoncé samedi que son corps avait été retrouvé sans vie à l'intérieur de la cabine de son canot, nommé L'Audacieux.

Mais cette information a été démentie par la marine portugaise par la suite. "Les recherches se sont terminées hier en fin de journée (samedi) sans qu'il ait été possible de retrouver la victime", indique-t-elle dans un communiqué. Si l'embarcation de Jean-Jacques Savin a bien été retrouvée à quelques encablures de l'archipel portugais des Açores, il semblerait donc que le Français n'était pas à son bord. Retournée au moment de sa découverte, L'Audacieux a rapidement été récupérée par la marine portugaise.

Il y a eu des confusions que nous cherchons actuellement à éclaircir

Du côté de la famille de Jean-Jacques Savin, on tente d'expliquer cet imbroglio : "Il y a eu des confusions que nous cherchons actuellement à éclaircir. Nous n'en savons pas plus. Nous sommes en attente d'informations des autorités portugaises", a déclaré l'équipe de l'aventurier à l'AFP. Mais les espoirs de le retrouver en vie sont désormais infimes surtout à la vue des évènements de ces derniers jours. Ce dernier avait déclenché ses deux balises de détresse et se trouvait en grande difficulté. La dernière fois que son équipe a pu lui parler, il se dirigeait vers une petite île des Açores pour réparer son embarcation.

Les recherches se poursuivent actuellement pour retrouver le corps de Jean-Jacques Savin. L'ancien militaire parachutiste voulait devenir le "doyen de l'Atlantique" en réussissant la performance de réussir la traversée à 75 ans.