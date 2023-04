Jean-Louis Borloo en couple avec Béatrice Schönberg : avant lui, la célèbre journaliste était mariée à un grand musicien !

Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo fête ses 72 ans. À cet âge, l'homme politique a une carrière très bien remplie et n'a plus rien à prouver. Les Français le connaissent pour ses nombreux rôles au sein du gouvernement entre 2002 et 2014. Il a notamment été plusieurs fois Ministre : d'abord de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale puis Ministre du Logement, de L'économie et des Finances et enfin de l'Écologie. À noter qu'il a également été député européen en 1989, maire de Valenciennes entre 1989 et 2002 et député français de décembre 2010 à avril 2014.

Mais au-delà de ses faits d'armes politiques, Jean-Louis Borloo est aussi connu pour être l'heureux compagnon de la journaliste et animatrice Béatrice Schönberg, qui a notamment présenté le 20h de TF1 de 1995 à 1997 et celui de France 2 de 1997 à 2007. Le couple s'est marié en juillet 2005 à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. En dehors de ces quelques informations, on ne sait pas grand-chose de leur relation, les deux tourtereaux étant très discrets sur leur vie privée. En revanche, on sait que Schönberg n'est pas le nom de jeune fille de la journaliste... En effet, avant d'être mariée à Jean-Louis Borloo, Béatrice Szabó, de son nom d'origine, a été l'épouse d'un grand musicien dont elle a gardé le nom : Claude-Michel Schönberg. Ils se sont mariés en 1979 et ont eu deux enfants, dont un fils prénommé Thomas.

Un artiste de l'ombre

Producteur, acteur, chanteur et surtout compositeur français de chansons populaires et de comédies musicales, Claude-Michel Schönberg a rencontré le succès avec sa chanson Le premier pas, sortie en 1974. Il a également écrit des chansons pour Mireille Mathieu et a travaillé avec de nombreux grands artistes comme Véronique Sanson, Gilbert Bécaud, Régine, Dani et Salvatore Adamo.

Grand ponte des comédies musicales françaises, il a aussi rencontré le succès en 1973 après avoir co-écrit la musique de l'opéra rock La Révolution française, spectacle inoubliable dans lequel il incarnait lui-même le roi Louis XVI. En 1978, il adapte également Les Misérables, oeuvre de Victor Hugo, en comédie musicale.

En 2016, il est fait Officier de l'ordre des Arts et des Lettres. Il est aujourd'hui âgé de 78 ans et ne s'est pas remarié.