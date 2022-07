Béatrice Schönberg mariée à Jean-Louis Borloo : très rare apparition du couple à Saint-Tropez

La fête a battu son plein au VIP Room de Saint-Tropez ce lundi 11 juillet. Et pour cause ! Jacqueline Veyssière, l'une des plus grandes reines de la nuit de la ville une fois l'été arrivé, célébrait son anniversaire. Du beau monde a donc répondu présent à l'invitation pour honorer celle qui a, pendant si longtemps et c'est toujours le cas, fait danser de nombreux vacanciers et stars désireux de profiter de l'atmosphère nocturne de cette ville paisible qui ne dort pourtant jamais en cette période estivale.

Pour entamer cette nouvelle année, Jacqueline Veyssière s'est entourée des meilleurs. Parmi eux, la journaliste Béatrice Schönberg et l'ancien député européen Jean-Louis Borloo. Les apparitions publiques du couple se comptant sur les doigts de la main, les voir ainsi auprès de leur amie pour un tel événement relèverait presque de l'exploit ! Et tout semble rouler pour les amoureux, mariés depuis 2005. S'ils n'ont pas passé toute leur soirée collés l'un avec l'autre, contrairement à Marie Sara, très amoureuse de son chéri Florian, leurs sourires et le bonheur qui se lisait sur leurs visages ont suffi à traduire toute la sérénité qui enveloppe leur amour depuis tant d'années déjà.

Béatrice Schönberg et Jean-Louis Borloo n'étaient pas les seuls à avoir trinqué avec Jacqueline Veyssière pour cette nouvelle bougie de soufflée. Orlando, frère de Dalida, avait lui aussi fait le déplacement. Tony Gomez, également connu dans le milieu de la nuit, a posé près de lui, non loin de Jean Roch, maître incontesté de la musique et de Caroline Barclay, femme du regretté Eddy Barclay, prince des soirées blanches devenues mythiques. Grand absent toutefois : un autre roi de la fête, Patrick Sébastien. En couple avec Nathalie Boutot, pourtant présente à l'anniversaire de Jacqueline Veyssière, l'ex-animateur de France Télévisions a préféré passer son tour. Espérons quand même pour lui que sa moitié lui a fait honneur en faisant tourner les serviettes...