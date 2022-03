Patrick Sébastien : Rare apparition de sa femme Nathalie, avec Caroline Barclay

L'artiste Isabelle Bartoli a investi les murs de la Galerie de l'Exil, dans le chic 16e arrondissement de la capitale, pour présenter son exposition intitulée Le flou est une invitation à la curiosité. Un vernissage s'y tenait jeudi 24 mars et elle a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités.

Aux côtés de l'artiste, on a par exemple pu voir Nathalie Boutot, la femme de l'animateur Patrick Sébastien ; ils sont mariés depuis 1998 mais en couple depuis 1992. Cette dernière, qui partage sa vie avec l'ancienne vedette de France 2 récemment gratifiée d'un chèque bien moins important que ce qu'il réclamait à son ex-employeur, est en général assez discrète. Si elle n'est pas du genre à courir les mondanités, elle était toutefois ravie d'être là pour cette sortie culturelle... en bonne compagnie ! En effet, si son mari n'avait pas fait le déplacement, elle était en revanche venue avec leur fille Lily. Une adolescente encore plus discrète, d'origine polynésienne, adoptée par le couple en 2007.

Lors de ce vernissage, il fallait également compter sur la présence de Karin Rénier, la veuve du comédien Yves Rénier, Laurence Adjadj ou encore Caroline Barclay, Daniel Hechter, Cécile Angeli, Laurence Adjadj...

Sur son site officiel, Isabelle Bartoli décrit ce qui l'a poussée à devenir artiste, une passion découverte dés l'enfance. "Dès mon plus jeune âge, la création artistique s'impose à moi comme moyen d'expression pour traduire et transposer émotions, sensations et images. A six ans et demi, mon père cardiologue d'origine corse, décède brutalement, il me laisse en héritage cette force invisible et inexplicable que je construis avec mes dessins et plus tard le crayon devient mon outil pour créer, écrire et transmettre", écrit-elle. Le grand public est invité à aller découvrir ses oeuvres.